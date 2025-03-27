Задержанный глава «Русагро» Мошкович имеет израильское гражданство

Задержанный экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович оказался обладателем израильского гражданства. У основателя агрохолдинга «Русагро» имеется два паспорта, однако израильский документ пока не был обнаружен в ходе обысков, выяснил телеграм-канал Mash.

В настоящее время в московском суде решается вопрос о мере пресечения для Мошковича. Следственные органы настаивают на аресте до 25 мая, указывая на риск его побега в Израиль на личном частном самолёте Bombardier. Кроме того, у экс-сенатора есть значительная недвижимость за границей, а также дочь, проживающая во Франции, и сын с кипрским гражданством.