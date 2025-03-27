Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 09:41

Задержанный глава «Русагро» Мошкович имеет израильское гражданство

Задержанный экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Задержанный экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Задержанный экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович оказался обладателем израильского гражданства. У основателя агрохолдинга «Русагро» имеется два паспорта, однако израильский документ пока не был обнаружен в ходе обысков, выяснил телеграм-канал Mash.

В настоящее время в московском суде решается вопрос о мере пресечения для Мошковича. Следственные органы настаивают на аресте до 25 мая, указывая на риск его побега в Израиль на личном частном самолёте Bombardier. Кроме того, у экс-сенатора есть значительная недвижимость за границей, а также дочь, проживающая во Франции, и сын с кипрским гражданством.

В «Русагро» дали первый комментарий на фоне обысков в офисах холдинга
В «Русагро» дали первый комментарий на фоне обысков в офисах холдинга

Напомним, ранее стало известно о задержании Вадима Мошковича в Москве. В офисы его компании, расположенных как в столице, так и в Белгороде, пришли с обысками. Основателя «Русагро» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а также в захвате активов крупного масложирового холдинга на сумму более 1 миллиарда рублей. Возбуждены уголовные дела. Из-за задержания Мошковича акции холдинга «Русагро» упали более чем на 20%.

Оксана Попова
  • Новости
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar