Задержанный глава «Русагро» Мошкович имеет израильское гражданство
Задержанный экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Задержанный экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович оказался обладателем израильского гражданства. У основателя агрохолдинга «Русагро» имеется два паспорта, однако израильский документ пока не был обнаружен в ходе обысков, выяснил телеграм-канал Mash.
В настоящее время в московском суде решается вопрос о мере пресечения для Мошковича. Следственные органы настаивают на аресте до 25 мая, указывая на риск его побега в Израиль на личном частном самолёте Bombardier. Кроме того, у экс-сенатора есть значительная недвижимость за границей, а также дочь, проживающая во Франции, и сын с кипрским гражданством.
Напомним, ранее стало известно о задержании Вадима Мошковича в Москве. В офисы его компании, расположенных как в столице, так и в Белгороде, пришли с обысками. Основателя «Русагро» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а также в захвате активов крупного масложирового холдинга на сумму более 1 миллиарда рублей. Возбуждены уголовные дела. Из-за задержания Мошковича акции холдинга «Русагро» упали более чем на 20%.