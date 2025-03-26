В «Русагро» дали первый комментарий на фоне обысков в офисах холдинга
«Русагро»: Обыски не связаны с текущей деятельностью холдинга
Обыски, прошедшие в нескольких филиалах холдинга «Русагро», не были связаны с его деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Сегодня в нескольких офисах нашей компании прошли обыски, инициированные правоохранительными органами. Данные мероприятия никак не связаны с текущей деятельностью компании», — говорится в сообщении.
Представители холдинга заверили, что компания чётко соблюдает российское законодательство и всегда готова оказать содействие уполномоченным органам.
Напомним, ранее стало известно о задержании Вадима Мошковича в Москве. В офисах его компании, расположенных как в столице, так и в Белгороде, проводятся обыски. Основателя «Русагро» подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС / Сергей Булкин