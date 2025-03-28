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Регион
28 марта, 15:20

У «майонезного короля» Вадима Мошковича нашли поместье в Ницце

РИА «Новости»: Владелец «Русагро» Мошкович владеет виллой в Ницце за 18 млн евро

Вадим Мошкович. Обложка © Пресс-служба Мещанского суда

Вадим Мошкович. Обложка © Пресс-служба Мещанского суда

Вадим Мошкович, который является владельцем компании «Русагро» и обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями, владеет виллой в Ницце, стоимость которой составляет около €18 миллионов. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на регистрационные документы.

Согласно этим документам, Мошкович занимает одну из руководящих должностей в компании Prospérité («Процветание»), головной офис которой зарегистрирован по адресу этой виллы. Как указывает агентство, основное направление деятельности компании связано с арендой недвижимости, включая земельные участки.

Вилла находится на участке площадью 40 тысяч квадратных метров у побережья Средиземного моря и защищена забором и воротами. В некоторых местах установлена колючая проволока, а на въезде расположена видеокамера. Тем не менее, риелторы сообщают, что в настоящее время вилла и прилегающая территория находятся в заброшенном состоянии. Один из анонимных источников отметил, что до 2022 года у ворот круглосуточно дежурили охранники, но сейчас их нет.

Задержанный глава «Русагро» Мошкович имеет израильское гражданство
Задержанный глава «Русагро» Мошкович имеет израильское гражданство

Как ранее сообщал Life.ru, Вадима Мошковича задержали в Мосеве 26 марта. В офисах его фирмы прошли обыски. Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и захвате активов крупного масложирового холдинга на сумму свыше 1 миллиарда рублей. Уголовные дела уже возбуждены. В результате задержания акции «Русагро» упали более чем на 20%. Холдинг заявил о готовности внести залог в размере 1 миллиарда рублей для освобождения бизнесмена.

Марина Фещенко
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