У «майонезного короля» Вадима Мошковича нашли поместье в Ницце

Вадим Мошкович, который является владельцем компании «Русагро» и обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями, владеет виллой в Ницце, стоимость которой составляет около €18 миллионов. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на регистрационные документы.

Согласно этим документам, Мошкович занимает одну из руководящих должностей в компании Prospérité («Процветание»), головной офис которой зарегистрирован по адресу этой виллы. Как указывает агентство, основное направление деятельности компании связано с арендой недвижимости, включая земельные участки.

Вилла находится на участке площадью 40 тысяч квадратных метров у побережья Средиземного моря и защищена забором и воротами. В некоторых местах установлена колючая проволока, а на въезде расположена видеокамера. Тем не менее, риелторы сообщают, что в настоящее время вилла и прилегающая территория находятся в заброшенном состоянии. Один из анонимных источников отметил, что до 2022 года у ворот круглосуточно дежурили охранники, но сейчас их нет.