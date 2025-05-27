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Регион
27 мая, 10:34

Россияне предложили казнить чиновников за взятки

Опрос: Россияне предложили ввести казнь для чиновников за взятки от 100 рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В условиях растущего общественного запроса на прозрачность власти Life.ru провёл опрос среди своих читателей с целью выяснить, какие меры, по их мнению, могли бы эффективно бороться с коррупцией и злоупотреблением властью среди чиновников.

Результаты опроса оказались весьма радикальными: респонденты предложили закрепить в кодексе российского чиновника такие меры, как смертная казнь за воровство, полный отказ от использования мигалок и других привилегий, а также существенное снижение зарплат до уровня среднего дохода по стране.

Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru

Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru

Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru

Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru

Некоторые предлагают чиновникам самим лечиться в обычных больницах, а их детям — учиться только в бюджетных школах.

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Экс-замглавы Тамбовской области задержан за крупную взятку от «майонезного короля»
Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru

Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru

Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru

Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru

Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru

Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru

Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru

Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru

Как писал Life.ru, кодекс чиновника предложили ввести после скандала с дочерью главы Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой. Напомним, девушка выложила в Интернет видео, где вела себя вызывающе. Она пригрозила отправить неугодных «фраеров» на фронт, ссылаясь на свою мать-политика.

Александра Мышляева
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