Россияне предложили казнить чиновников за взятки
Опрос: Россияне предложили ввести казнь для чиновников за взятки от 100 рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
В условиях растущего общественного запроса на прозрачность власти Life.ru провёл опрос среди своих читателей с целью выяснить, какие меры, по их мнению, могли бы эффективно бороться с коррупцией и злоупотреблением властью среди чиновников.
Результаты опроса оказались весьма радикальными: респонденты предложили закрепить в кодексе российского чиновника такие меры, как смертная казнь за воровство, полный отказ от использования мигалок и других привилегий, а также существенное снижение зарплат до уровня среднего дохода по стране.
Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru
Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru
Некоторые предлагают чиновникам самим лечиться в обычных больницах, а их детям — учиться только в бюджетных школах.
Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru
Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru
Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru
Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru
Как писал Life.ru, кодекс чиновника предложили ввести после скандала с дочерью главы Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой. Напомним, девушка выложила в Интернет видео, где вела себя вызывающе. Она пригрозила отправить неугодных «фраеров» на фронт, ссылаясь на свою мать-политика.