Россияне предложили казнить чиновников за взятки

В условиях растущего общественного запроса на прозрачность власти Life.ru провёл опрос среди своих читателей с целью выяснить, какие меры, по их мнению, могли бы эффективно бороться с коррупцией и злоупотреблением властью среди чиновников.

Результаты опроса оказались весьма радикальными: респонденты предложили закрепить в кодексе российского чиновника такие меры, как смертная казнь за воровство, полный отказ от использования мигалок и других привилегий, а также существенное снижение зарплат до уровня среднего дохода по стране.

Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru

Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru

Некоторые предлагают чиновникам самим лечиться в обычных больницах, а их детям — учиться только в бюджетных школах.

Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru

Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru

Россияне предложили ввести кодекс российского чиновника. Фото © Life.ru