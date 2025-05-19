Дочери вологодской чиновницы, грозившей «фраерам» отправкой на СВО, дали год на исправление

Глава Нюксенского округа Вологодской области Юлия Шевцова была вынуждена принести извинения после резонансного видео своей 19-летней дочери в TikTok. В ролике девушка позволяла себе угрозы в адрес недоброжелателей, намекая на их возможную отправку в зону СВО. Политолог Сергей Марков осудил поведение мажорки. При этом он подчеркнул, что девушка уже совершеннолетняя и должна отвечать за свои поступки самостоятельно — возлагать вину на её мать, по его мнению, несправедливо.

Девушка угрожает хейтерам отправкой на фронт. Видео © TikTok

«Девушка повела себя как аморальная дура. В таком возрасте должна взрослость проявляться, поэтому я не склонен всю полноту ответственности вешать на родителей, которые, скорее всего, работали без выходных и недостаточно уделяли время воспитанию», — сказал Марков в беседе с 360.ru.

Эксперт предложил главе региона вмешаться в ситуацию, установив годичный испытательный срок для провинившейся. По его мнению, только после этого периода следует принимать решение о возможном увольнении её матери-чиновника.

Специалист обратил внимание на отсутствие в России официального кодекса поведения для госслужащих. Существующие нормы носят рекомендательный характер, требуя от чиновников скромности и соответствия общественным ожиданиям.

По словам политолога, разработкой такого документа должна заняться правящая партия, поскольку большинство руководителей являются её членами. Он объяснил текущее отсутствие кодекса опасениями создать либо слишком мягкие, либо чрезмерно жёсткие правила, которые могут привести к массовым нарушениям.