Как «Оземпик» стал сенсацией в сфере снижения веса: правда и мифы Считается, что «Оземпик» — один из самых мощных и эффективных препаратов для похудения. Насколько безопасно худеть с «Оземпиком», как это влияет на здоровье, какие есть побочные эффекты — обо всём об этом читайте подробнее в материале от Life.ru. 16 мая, 21:25 Препарат от диабета «Оземпик» стали массово использовать для похудения. Коллаж © Life.ru. Фото © «Шедеврум», © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

В 2017 году FDA одобрило действующее вещество семаглутид под торговой маркой «Оземпик» для лечения сахарного диабета II типа. Впоследствии оказалось, что препарат даёт необычайный эффект похудения: в одном крупном испытании треть участников теряла около 20% массы тела. При этом, в отличие от других подобных препаратов, он крайне редко вызывал побочные эффекты.

К концу 2023 года семаглутид называли «научным прорывом года» за высокую эффективность в борьбе с ожирением. Препарат стремительно завоевал популярность по всему миру. В употреблении лекарства в качестве средства для похудения признавались даже миллиардер Илон Маск и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ажиотаж вокруг «Оземпика» был настолько велик, что из-за роста его продаж в 2023 году укрепился курс датской кроны.

Генеральный директор датской фармацевтической компании Novo Nordisk Ларс Йоргенсен (справа) на пресс-конференции в штаб-квартире. Фото © ТАСС / ЕРА / MADS CLAUS RASMUSSEN

Однако спрос на препарат привёл к его резкому подорожанию, а результаты клинических исследований приходят только сейчас — и, оказывается, «Оземпик» не так безобиден, как казалось ранее. Итак, разберёмся, что такое «Оземпик», как он работает и действительно ли помогает похудеть.

Что такое «Оземпик»

«Оземпик» — торговое название препарата компании Novo Nordisk, действующее вещество — семаглутид (аналог человеческого гормона ГПП-1). Он выпускается в виде шприц-ручки, похожей на инсулиновую. Укол делают раз в неделю под кожу.

Теперь самое интересное — что делает семаглутид и почему от него худеют.

Семаглутид — это искусственная копия гормона, который уже есть в нашем организме. Этот гормон называется глюкагоноподобный пептид-1, или сокращённо ГПП-1.

«Оземпик» аналогичен гормону, который уже есть в организме человека. Фото © ТАСС / ZUMA

ГПП-1 вырабатывается в кишечнике, когда мы едим. Его задача — помочь организму справиться с едой. Вот как он работает:

ГПП-1 даёт сигнал поджелудочной железе, чтобы она начала вырабатывать инсулин. Инсулин помогает снизить уровень сахара в крови.

Одновременно он тормозит выделение другого гормона — глюкагона, который повышает уровень сахара.

Кроме того, он замедляет работу желудка, то есть еда переваривается медленнее и человек дольше остаётся сытым.

И, наконец, он даёт сигнал в мозг, что сытость достигнута, и есть больше не хочется.

Именно поэтому ГПП-1 важен для обмена веществ: он помогает организму не перегружаться после еды и не накапливать лишний сахар и жир.

Как работает «Оземпик»

Семаглутид, лежащий в основе «Оземпика», — это действующее вещество, которое имитирует работу гормона ГПП-1, вырабатывающегося в кишечнике после приёма пищи. Он связывается с рецепторами, чувствительными к этому гормону, и запускает процессы, которые помогают организму контролировать уровень сахара в крови. В частности, он усиливает выработку инсулина (гормон, снижающий сахар) и одновременно подавляет глюкагон — гормон, который, наоборот, повышает уровень глюкозы. За счёт этого уровень сахара остаётся в пределах нормы без резких скачков.

Самый распространённый эффект «Оземпика» — снижение аппетита. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ArtFamily

Как следствие, семаглутид улучшает пищеварение и снижает аппетит. Он замедляет опорожнение желудка, за счёт чего чувство сытости сохраняется дольше. Это приводит к снижению аппетита и уменьшению количества потребляемой пищи. Человек просто не испытывает прежней тяги к еде, особенно к высококалорийной. На этом фоне постепенно уменьшается масса тела. Кроме того, при длительном приеме семаглутида нормализуются и другие метаболические показатели: снижается уровень холестерина, улучшаются показатели инсулинорезистентности, что делает препарат эффективным не только при диабете, но и при ожирении и метаболическом синдроме.

Цена «Оземпика»

Препарат «Оземпик» отпускается строго по рецепту и представляет собой раствор для подкожного введения в виде шприц-ручки. В комплект входит картридж объёмом 3 мл и четыре тонкие иглы для инъекций. В российских аптеках цена оригинального «Оземпика» может достигать 23 тысяч рублей за одну упаковку. Однако даже при такой стоимости найти препарат в свободной продаже непросто: из-за высокого спроса он регулярно исчезает с прилавков. Прежде всего семаглутид жизненно необходим людям с диабетом второго типа, и только потом — тем, кто хочет похудеть.

С осени 2022 года датская компания Novo Nordisk официально прекратила поставки «Оземпика» в Россию. После этого в стране был разрешён выпуск дженериков — более доступных по цене аналогов. Государство выдало принудительные лицензии на производство семаглутида отечественным фармкомпаниям — появились препараты «Семавик» от «Герофарм» и «Квинсента» от «Промомед».

Позже к ним присоединились и другие производители, в том числе «ПСК Фарма» и «Фармасинтез-Норд». По данным «Ведомостей», объёмы госзакупок препаратов с семаглутидом выросли на 28% и достигли 2,3 миллиарда рублей в 2024 году. Это позволило частично покрыть потребности системы здравоохранения: сейчас в России насчитывается более пяти миллионов пациентов с сахарным диабетом второго типа — и именно они являются приоритетной группой для лечения с помощью семаглутида.

Для чего назначают «Оземпик»

Изначально «Оземпик» разрабатывался как средство для лечения сахарного диабета второго типа. Его задача — помогать организму контролировать уровень сахара в крови и снижать риск осложнений, в том числе сердечно-сосудистых. Он назначается пациентам, которым обычной диеты и таблеток уже недостаточно для удержания глюкозы в пределах нормы. Препарат снижает уровень сахара в крови, помогает уменьшить вес, а значит, снижает и нагрузку на весь организм.

«Оземпик» назначали сперва именно для снижения уровня сахара в крови. Фото © ТАСС / РА / Florian Gaertner

Однако со временем стало очевидно, что «Оземпик» помогает не только при диабете, но и при ожирении. За счёт выраженного снижения аппетита, стабилизации обмена веществ и постепенной потери массы тела препарат начали назначать и людям без диабета — тем, кто страдает избыточным весом и сопутствующими заболеваниями.

Почему худеют от «Оземпика»

«Оземпик» воздействует на механизмы, которые управляют аппетитом и пищеварением. Действующее вещество семаглутид связывается с рецепторами гормона ГПП-1 и запускает цепочку реакций, из-за которых человек дольше чувствует сытость после еды. Желудок начинает работать медленнее, пища дольше переваривается — и сигнал в мозг о голоде поступает не так быстро. В результате снижается аппетит, человек ест меньше — и дефицит калорий приводит к постепенной потере веса.

Кроме того, под влиянием семаглутида нормализуется обмен веществ. Снижается уровень сахара и холестерина в крови, уменьшается инсулинорезистентность — организм начинает лучше перерабатывать глюкозу и жиры.

Чем опасны уколы «Оземпика»

Наиболее частыми побочными эффектами от применения «Оземпика» являются расстройства желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея, запоры и боли в животе. Эти симптомы часто возникают в начале лечения и могут уменьшаться со временем, однако у некоторых пациентов они сохраняются или даже усиливаются.

Кроме того, существует риск развития панкреатита (воспаление поджелудочной железы), что требует немедленного медицинского вмешательства. Также отмечены случаи ухудшения функции почек и желчного пузыря, включая образование камней.

«Оземпик» вводится подкожно. Фото © ТАСС / DPA / Roberto Pfeil

Все пациенты отмечают изменения во внешности: без занятий спортом и косметологических процедур тело и лицо могут приобрести очень узнаваемый вид. Дерматологи уже придумали для этого термин «оземпик-фейс» — быстрое старение кожи из-за потери подкожного жира при стремительном снижении веса. Проявляется в виде обвисшей кожи и глубоких морщин.

Однако изменения затрагивают не только лицо, но и всё тело. При резком снижении веса без физической активности и достаточного потребления белка организм начинает сжигать мышечную массу, а не жир, как хотелось бы. В результате замедляется обмен веществ, появляется слабость, снижается тонус кожи и мышц, а также могут возникать боли в спине из-за ухудшения мышечного каркаса.

Хотя «Оземпик» эффективен для контроля уровня сахара в крови и снижения веса, его применение должно происходить под строгим медицинским наблюдением. Особенно это касается людей без диабета, использующих препарат исключительно для похудения. Самолечение и неконтролируемое использование могут привести к серьёзным последствиям для здоровья. Отменять препарат самостоятельно тоже нельзя: нередко после прекращения приёма препарата вес возвращается.

Какие побочные эффекты от «Оземпика»

Хотя «Оземпик» признан эффективным препаратом для лечения диабета и снижения веса, он может вызывать серьёзные побочные эффекты, особенно при бесконтрольном применении. Летом 2023 года американские врачи сообщили о потенциально опасной связи между действующим веществом «Оземпика» — семаглутидом — и редким офтальмологическим осложнением.

Бесконтрольный приём «Оземпика» может привести к осложнениям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / wavebreakmedia

Три пациента за одну неделю обратились в клинику с быстрой потерей зрения, и у всех был диагностирован редкий синдром: передняя ишемическая нейропатия зрительного нерва (NAION). Все пациенты принимали семаглутид. Исследования пока не подтвердили окончательную причинно-следственную связь, но врачи называют этот сигнал тревожным.

К числу других рисков, зафиксированных ранее, относятся: панкреатит, гастропарез (замедленное опорожнение желудка), кишечная непроходимость, обострение диабетической ретинопатии, гипогликемия (особенно при параллельном приёме инсулина), острые почечные нарушения, аллергические реакции и проблемы с желчным пузырём.

В отдельных случаях осложнения возникали не из-за самого препарата, а из-за его неконтролируемого применения. Так, 26-летняя Лотти Мосс, сестра модели Кейт Мосс, оказалась в больнице после того, как приняла слишком большую дозу «Оземпика». Препарат она получила не по рецепту, а от подруги, которая приобрела его у знакомого врача.

Лотти не проходила медицинского осмотра перед началом курса. За несколько недель она похудела с 60 до 53 кг, но столкнулась с тошнотой, обезвоживанием, сухостью кожи и выраженной слабостью. Врачи отметили, что она использовала дозу, предназначенную для пациентов весом более 100 кг, что почти вдвое больше её собственной массы тела.

Об исследованиях «Оземпика»

Эффективность и безопасность семаглутида — действующего вещества «Оземпика» и его производных — подтверждены серией масштабных клинических испытаний. В частности, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило семаглутид на основании четырёх 68-недельных исследований. Три из них были рандомизированными, двойными слепыми и плацебо-контролируемыми, четвёртое — исследование отмены препарата, в котором сравнивали продолжающих приём семаглутида и тех, кто перешёл на плацебо.

В общей сложности более 2600 человек получали семаглутид, и ещё 1500 — плацебо. В крупнейшем из этих исследований приняли участие взрослые без диабета: средний возраст — 46 лет, средний ИМТ — 38, женщины составляли 74% выборки. За 68 недель пациенты на семаглутиде потеряли в среднем 12,4% массы тела. В аналогичном исследовании с участием больных диабетом 2-го типа средняя потеря веса составила 6,2% от исходной массы тела.

Среди побочных эффектов, зафиксированных в клинических испытаниях, наиболее частыми были тошнота, рвота, диарея, запоры и боли в животе. Как правило, эти симптомы проявлялись в начале курса и постепенно ослабевали.

Аналоги «Оземпика»

Российские аналоги семаглутида — препараты «Семавик» и «Квинсента». Они оказывают практически тот же эффект и имеют схожий профиль безопасности с оригиналом. Обе компании-изготовители в 2024 году обеспечили подавляющую долю продаж семаглутида в России. По данным DSM Group, из всех проданных за отчётный период 829,9 тыс. упаковок 561,4 тыс. пришлись на «Семавик», ещё 226,7 тыс. — на «Квинсенту». Продажи оригинального «Оземпика» составили лишь 25,4 тыс. упаковок. При этом их цена примерно в 3–4 раза ниже: упаковка стоит около 4–6 тыс. рублей.

Другой популярный и не менее эффективный препарат для похудения — «Тирзетта» (тирзепатид, лекарство Mounjaro). Это двойной агонист гормонов GIP и GLP-1. Они отвечают за регуляцию уровня сахара в крови, контроль аппетита и обмен веществ. При диабете и ожирении эти механизмы часто нарушены.

Клинические испытания показали, что его эффективность для похудения ещё выше: при приёме Mounjaro до 42% пациентов теряли более 15% массы тела. Пациенты, принимавшие Mounjaro, потеряли в среднем на 7% больше веса, чем пациенты, принимавшие «Оземпик». В России аналог Mounjaro — препарат «Тирзетта» (тирзепатид) — появился в феврале 2025 года.

Авторы Анна Розанова