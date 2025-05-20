Стройность ценой здоровья: тёмная сторона новомодного препарата «Тирзетта» У российского бомонда бум на новое средство для похудения — препарат «Тирзетта». Как он работает, безопасно ли худеть с «Тирзеттой», как это влияет на здоровье, какие побочные эффекты, чем «Тирзетта» отличается от «Оземпика» — подробности в материале Life.ru. 19 мая, 21:27 Отечественный препарат от диабета «Тирзетта» активно применяют для похудения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Caroline Ruda

«Оземпик» и «Тирзетта» изначально создавались для лечения диабета, но стали вирусным трендом среди тех, кто стремится избавиться от лишнего веса. «Тирзетта», как более новая и усиленная альтернатива «Оземпика», активно набирает популярность на российском рынке. Препарат обещает рекордную потерю веса — до 25% массы тела за год. Но насколько на самом деле это эффективно?

Что такое «Тирзетта»

«Тирзетта» — это российский препарат, содержащий действующее вещество тирзепатид, предназначенный для лечения сахарного диабета 2-го типа и ожирения. Он выпускается в виде раствора для подкожного введения и применяется один раз в неделю. «Тирзетта» является отечественным аналогом международного препарата Mounjaro, разработанного компанией Eli Lilly.

«Тирзетта» является альтернативой «Оземпику». Фото © YouTube / MedsDigest

Тирзепатид — это синтетический пептид, который одновременно активирует два рецептора: глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (GIP) и глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Эти рецепторы — часть так называемой инкретиновой системы. Она «включается» каждый раз, когда мы едим: организм распознаёт, что поступила еда, и активирует цепочку гормонов, которые регулируют уровень глюкозы и помогают не переедать.

GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1) — это гормон, который выделяется в кишечнике в ответ на приём пищи. Он стимулирует выброс инсулина, подавляет выброс глюкагона (гормона, повышающего сахар), замедляет опорожнение желудка и подавляет аппетит. Всё это помогает телу лучше справляться с сахаром и чувствовать сытость.

GIP (глюкозозависимый инсулинотропный полипептид) — тоже гормон кишечника, он активируется после еды и, как и GLP-1, помогает поджелудочной железе выделять больше инсулина, но делает это чуть иначе. Также есть данные, что GIP может влиять на жировой обмен и снижать воспаление в жировой ткани.

Чем «Тирзетта» отличается от «Оземпика»

«Тирзетта» и «Оземпик» — два препарата, которые изначально создавались для лечения диабета второго типа, но сегодня их чаще используют как средства для похудения. Главное различие между ними — разные действующие вещества.

«Оземпик» содержит семаглутид и работает только с одним типом рецепторов — GLP-1, которые отвечают за снижение аппетита, замедление опорожнения желудка и усиление выработки инсулина. «Тирзетта», в отличие от него, содержит тирзепатид — это вещество активирует сразу два рецептора: и GLP-1, и GIP. За счёт этого эффект более выраженный.

«Тирзетта» по некоторым показателям эффективнее «Оземпика». Фото © ТАСС / ZUMA

По результатам исследований, «Оземпик» помогает снизить до 15% массы тела, в то время как «Тирзетта» (как и её международный прототип Mounjaro) может приводить к потере до 22–25% веса. Такой результат связан с двойным действием тирзепатида: он не только подавляет аппетит и замедляет пищеварение, но и улучшает обмен веществ через дополнительную стимуляцию рецепторов GIP.

Оба препарата вводятся подкожно раз в неделю с постепенным увеличением дозировки. «Оземпик» — импортный и часто дефицитный, особенно за рубежом. «Тирзетта» производится в России, стоит дешевле и доступна в аптеках. Но, несмотря на более высокую эффективность, использование таких препаратов требует наблюдения врача: они влияют на гормональные механизмы и без медицинского контроля могут нанести вред.

Как работает «Тирзетта»

«Тирзетта» действует за счёт активного вещества тирзепатид — синтетического пептида, который воздействует сразу на два типа рецепторов: GLP-1 и GIP. Оба этих рецептора есть в организме и активируются после приёма пищи. Они регулируют выработку инсулина, тормозят выделение глюкагона (гормона, повышающего сахар в крови), замедляют опорожнение желудка и снижают чувство голода. В результате человек ест меньше, а сахар в крови не скачет — именно этого не хватает людям с диабетом 2-го типа и ожирением.

Комбинированное действие тирзепатида запускает целый каскад метаболических реакций: усиливается контроль над уровнем глюкозы, снижается аппетит, меняется поведение пищевого центра в мозге. Клинические испытания показали, что при регулярных инъекциях пациенты теряют до 22,5% веса за 72 недели. Это один из самых высоких результатов среди одобренных препаратов. Но такой эффект возможен только при соблюдении дозировок и под наблюдением врача.

Сколько стоит «Тирзетта»

Препарат «Тирзетта» доступен в России в шести дозировках — от 2,5 до 15 мг. Упаковка содержит четыре шприц-ручки для еженедельных инъекций. Начальная доза 2,5 мг обойдётся в среднем в 9750 рублей. По мере увеличения дозы растёт и цена: 5 мг — от 10 150 рублей, 7,5 мг — от 12 500, 10 мг — около 15 000 рублей. Высшие дозировки стоят заметно дороже: 12,5 мг — от 29 500 рублей, а 15 мг — до 33 000 рублей за упаковку.

«Тирзетта» отпускается по рецепту. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Для сравнения, «Оземпик» (семаглутид) также отпускается по рецепту и выпускается в виде инъекционного раствора в шприц-ручке с комплектом игл. Его средняя стоимость в российских аптеках — до 23 000 рублей за одну упаковку.

С осени 2022 года датская компания-производитель «Оземпика» Novo Nordisk официально прекратила поставки препарата в Россию. После этого в стране был разрешён выпуск дженериков — более доступных по цене аналогов: «Семавик» от «Герофарма» и «Квинсента» от «Промомеда». Однако все они работают на семаглутиде, а не тирзепатиде.

Для чего назначают «Тирзетту»

Приоритетно «Тирзетта» назначается взрослым при сахарном диабете второго типа. Препарат используется как дополнение к диете и физической активности, для улучшения гликемического контроля. «Тирзетта» особенно эффективна для пациентов с избыточным весом, у которых диабет не компенсируется другими средствами. Хроническое ожирение или избыточный вес — в случаях, когда масса тела представляет угрозу для здоровья.

«Тирзетта» может применяться у пациентов с высоким индексом массы тела (ИМТ): более 30 (ожирение), либо более 27, если есть сопутствующие заболевания, такие как гипертония, дислипидемия, предиабет или синдром обструктивного апноэ сна. Препарат назначается врачом и отпускается строго по рецепту. Используется в составе комплексной терапии — параллельно с диетой, увеличением физической активности и общего изменения образа жизни. Терапия проводится только под наблюдением врача из-за возможных побочных эффектов и необходимости подбора дозировки.

Можно ли принимать «Тирзетту» без диабета

«Тирзетту» можно назначать людям без диабета, но только при наличии ожирения или избыточного веса с сопутствующими заболеваниями.

Однако — и это принципиально важно — принимать «Тирзетту» самостоятельно недопустимо. Препарат назначается врачом при чётких медицинских показаниях, таких как: индекс массы тела больше 30 (ожирение), или индекс массы тела больше 27, если есть такие проблемы, как гипертония и предиабетное состояние. Бесконтрольное использование препарата может обернуться не похудением, а осложнениями — от тошноты до серьёзных нарушений ЖКТ или панкреатита.

Почему худеют от «Тирзетты»

Препарат напрямую влияет на регуляцию аппетита, уровень сахара в крови и метаболизм жира. Он был изначально разработан для лечения диабета второго типа, но показал мощный эффект снижения веса даже у пациентов без диабета. Как мы уже выяснили, «Тирзетта» – это агонист (то есть имитатор) рецепторов GIP и GLP-1. Эти гормоны в норме вырабатываются в кишечнике после еды. Они регулируют аппетит, замедляют опорожнение желудка (дольше ощущается сытость), повышают чувствительность клеток к инсулину и снижают уровень глюкозы в крови.

«Тирзетта» регулирует аппетит и длительность чувства сытости. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В отличие от «Оземпика», который действует только на один гормон GLP-1, «Тирзетта» оказывает более выраженный эффект за счёт двойного действия.

Простыми словами, пациенты на «Тирзетте» едят меньше просто потому, что им не хочется. Препарат влияет на центры голода в мозге — аппетит уменьшается.

Чем опасны уколы «Тирзетты»

Инъекции тирзепатида могут вызвать серьёзные осложнения. К опасным побочным реакциям относятся аллергические реакции (крапивница, отёки лица, анафилаксия) и острый панкреатит (сильная боль в животе, рвота).

Возможны заболевания желчного пузыря (желчнокаменная болезнь, холецистит — боль в правом подреберье, желтуха). Тяжёлые приступы рвоты или диареи могут привести к обезвоживанию и острой почечной недостаточности.

Среди прочих опасностей — учащение сердцебиения и возможные проблемы со зрением. Препарат противопоказан при беременности, лактации, заболеваниях щитовидной железы, а также при тяжёлых желудочно‑кишечных и почечных заболеваниях.

Какие побочные эффекты от «Тирзетты»

Производитель «Тирзетты» заявляет о возможных побочных эффектах. Наиболее частыми являются тошнота, рвота, диарея, запор и боли в животе. Эти реакции наблюдаются у более чем 10% пациентов.

«Тирзетта» может вызвать тошноту и рвоту. Фото © Shutterstock / FOTODOM / George Rudy

У части людей также фиксировались снижение аппетита, головокружение, повышенная утомляемость, метеоризм, выпадение волос и реакции в месте инъекции. В редких случаях возможны серьёзные осложнения, такие как острый панкреатит, аллергические реакции, включая анафилаксию и ангионевротический отёк. Кроме того, в лабораторных анализах может отмечаться повышение уровня липазы, амилазы и кальцитонина.

Препарат «Тирзетта» имеет ряд противопоказаний, при которых его применение не допускается. Он не назначается людям с аллергией на тирзепатид или другие компоненты препарата. Также его не применяют, если у пациента или его родственников был диагностирован медуллярный рак щитовидной железы или множественная эндокринная неоплазия 2-го типа. «Тирзетта» противопоказана при сахарном диабете 1-го типа и диабетическом кетоацидозе — тяжёлом осложнении диабета.

Об исследованиях «Тирзетты»

Тирзепатид уже прошёл ряд серьёзных клинических исследований. Крупнейшее из них было проведено в 2022 году. В нём приняли участие люди с ожирением, но без сахарного диабета. В течение почти полутора лет им еженедельно делали уколы с разной дозой тирзепатида. Результаты оказались впечатляющими: пациенты теряли от 15 до 21% веса тела в зависимости от дозировки. Для сравнения — в группе с плацебо снижение веса составило всего около 3%. Почти 9 из 10 человек действительно похудели минимум на 5%. Основные жалобы — на тошноту, диарею и другие проблемы с пищеварением, но они были умеренными и проходили со временем.

Во втором исследовании учёные сравнивали тирзепатид с другим известным действующим веществом — семаглутидом («Оземпик»). Участниками стали люди с диабетом 2-го типа. Оказалось, что тирзепатид снижал уровень сахара в крови сильнее и помогал похудеть примерно на 5 килограммов больше, чем семаглутид. Побочные эффекты были схожими: у некоторых людей наблюдались тошнота, рвота или расстройство желудка, особенно при высоких дозах, но серьёзных осложнений почти не было.

Третье важное исследование проходило уже в реальных условиях, вне строгих лабораторных рамок. В нём принимали участие более 750 человек с лишним весом. Здесь снова сравнивали тирзепатид и семаглутид. Через 72 недели люди, получавшие тирзепатид, в среднем похудели на 20%, а в группе семаглутида — на 13,7%. Причём отказываться от препарата из-за побочных эффектов приходилось реже именно тем, кто получал тирзепатид (2,7% против 5,6%).

Эти и другие исследования показывают, что тирзепатид — эффективное средство для снижения веса и контроля сахара в крови. Однако он всё ещё находится в фазе изучения, и список побочных эффектов, особенно редких, будет уточняться по мере появления новых данных.

Отзывы о «Тирзетте»

«Тирзетту» для похудения необходимо принимать строго под медицинским наблюдением. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Отзывы о препарате «Тирзетта» сильно разнятся: многое зависит от индивидуальных особенностей организма, наличия сопутствующих заболеваний, а также от того, как строго человек соблюдает режим приёма, питание и физическую активность.

Некоторые отмечают положительные изменения уже на ранних этапах — особенно в сочетании с тренировками. У таких людей не только уходит вес, но и подтягивается тело, улучшается тонус кожи, появляется ощущение бодрости. В первые недели многие замечают, что стали быстрее наедаться, даже если раньше могли съесть больше. Среди побочных эффектов при лёгком течении чаще всего упоминаются изжога, вздутие живота и небольшая слабость, которая постепенно проходит.

Однако у других опыт оказался менее благоприятным. Некоторые жалуются на сильную диарею, головокружение и «низкий сахар». Отдельные пользователи сообщают о серьёзных нарушениях — проблемах с почками, отсутствием менструаций и истощением организма после длительного приёма без контроля.

В целом можно сказать, что «Тирзетта» — это не универсальное средство и точно не «волшебная инъекция» для похудения. У тех, кто использует препарат по назначению врача при диабете или ожирении, под контролем показателей и с поддержкой физической активности, результаты часто бывают позитивными. Но тем, кто использует его без показаний, стоит помнить: это серьёзный препарат с реальными побочными эффектами.

Аналоги «Тирзетты»

Главным конкурентом «Тирзетты» на рынке препаратов для снижения веса и контроля сахара является семаглутид, это действующее вещество входит в состав таких препаратов, как «Оземпик», «Семавик» и «Квинсента». Все они воздействуют на один и тот же механизм — активируют рецептор ГПП-1, который помогает организму лучше использовать инсулин, замедляет работу желудка и снижает чувство голода.

Побочные эффекты у препаратов схожие: чаще всего пациенты жалуются на тошноту, диарею и общее недомогание в начале лечения. Однако семаглутид чуть чаще вызывает отказ от терапии — примерно в 4–5% случаев, в то время как у тирзепатида этот показатель ниже — около 2–3%. Серьёзные побочные эффекты вроде воспаления поджелудочной или аллергии встречаются крайне редко у обоих средств.

Важно помнить: «Тирзетта» — это относительно новый препарат, его безопасность в долгосрочной перспективе только изучается. Поэтому принимать препарат следует только по назначению врача.

Авторы Анна Розанова