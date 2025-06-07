Россияна предупредили, что кондиционер может спровоцировать тепловой удар в жару

Эксперты предупреждают о скрытых рисках чрезмерного использования кондиционеров в жаркий период. Как пояснила профессор Ольга Ткачёва, директор Российского геронтологического научно-клинического центра, постоянное пребывание в охлаждённых помещениях может привести к неожиданным последствиям для здоровья.

«При выходе из помещения с работающим кондиционером на улицу человек может получить тепловой удар из-за сильного контраста температур», – пояснила она в беседе с KP.ru.

Особую опасность такие перепады представляют для пожилых людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку резкая смена температурного режима может спровоцировать скачки артериального давления и другие сосудистые нарушения. Медики рекомендуют соблюдать важное правило: разница между температурой на улице и в кондиционируемом помещении не должна превышать 5-7 градусов. Такой подход позволяет минимизировать стресс для организма при переходе между разными температурными зонами.

Ещё один важный аспект — влияние холодного воздуха на иммунную защиту. При постоянном воздействии охлаждённого воздуха происходит сужение сосудов верхних дыхательных путей, что ухудшает естественные процессы согревания и фильтрации вдыхаемого воздуха. Это создаёт благоприятные условия для развития простудных заболеваний и аллергических реакций, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Специалисты советуют использовать кондиционер разумно, избегая экстремальных температурных перепадов и направляя поток воздуха так, чтобы он не попадал непосредственно на людей. Особое внимание этим рекомендациям стоит уделить работодателям, чьи сотрудники вынуждены целый день проводить в кондиционируемых офисах, а также людям с хроническими заболеваниями и пожилым гражданам.