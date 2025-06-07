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7 июня, 11:30

Россияна предупредили, что кондиционер может спровоцировать тепловой удар в жару

Профессор Ткачёва: Кондиционер может стать причиной теплового удара на улице

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M-Production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M-Production

Эксперты предупреждают о скрытых рисках чрезмерного использования кондиционеров в жаркий период. Как пояснила профессор Ольга Ткачёва, директор Российского геронтологического научно-клинического центра, постоянное пребывание в охлаждённых помещениях может привести к неожиданным последствиям для здоровья.

«При выходе из помещения с работающим кондиционером на улицу человек может получить тепловой удар из-за сильного контраста температур», – пояснила она в беседе с KP.ru.

Особую опасность такие перепады представляют для пожилых людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку резкая смена температурного режима может спровоцировать скачки артериального давления и другие сосудистые нарушения. Медики рекомендуют соблюдать важное правило: разница между температурой на улице и в кондиционируемом помещении не должна превышать 5-7 градусов. Такой подход позволяет минимизировать стресс для организма при переходе между разными температурными зонами.

Ещё один важный аспект — влияние холодного воздуха на иммунную защиту. При постоянном воздействии охлаждённого воздуха происходит сужение сосудов верхних дыхательных путей, что ухудшает естественные процессы согревания и фильтрации вдыхаемого воздуха. Это создаёт благоприятные условия для развития простудных заболеваний и аллергических реакций, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Специалисты советуют использовать кондиционер разумно, избегая экстремальных температурных перепадов и направляя поток воздуха так, чтобы он не попадал непосредственно на людей. Особое внимание этим рекомендациям стоит уделить работодателям, чьи сотрудники вынуждены целый день проводить в кондиционируемых офисах, а также людям с хроническими заболеваниями и пожилым гражданам.

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Кстати, тех, кто не желает изнывать от жары и решил купить кондиционер, ждёт неприятный сюрприз: эта техника, как и вентиляторы может существенно подорожать в самом ближайшем будущем. Основная волна роста цен в этом году уже позади, однако расслабляться рано — если в прогнозах будут обещать аномальную жару, ценники могут вырасти снова.

Юрий Лысенко
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