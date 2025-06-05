Жара близко: Эксперт предупредила о взлёте цен на вентиляторы и кондиционеры

Россиян ждёт новый удар по карману: эксперты прогнозируют значительное подорожание вентиляторов и кондиционеров в ближайшее время. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала Life.ru, что основная волна подорожания на рынке климатической техники в 2025 году уже прошла, однако расслабляться рано.

Климатическая техника – сезонный товар, и закупаться ею некоторые начинают уже с января. Традиционный пик роста цен наблюдается в мае-июне. В 2025 году большая часть подорожания на этом рынке уже произошла. Опасения о резком скачке цен возможны только в случае крайне негативного прогноза синоптиков о жаркой погоде. Ольга Лебединская Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова

Лебединская отметила, что в апреле текущего года некоторые компании уже повысили цены на кондиционеры на 15%, а базовые модели взлетели в цене до 20-35 тысяч рублей. Премиальные варианты могут обойтись в 60 тысяч рублей и выше. Кроме того, придётся добавить ещё 25–50 тысяч рублей за монтаж. При этом потолок цен на климатическую технику отсутствует, всё зависит от платежеспособности покупателя.

«Ограничения на покупку определяются исключительно финансовыми возможностями покупателя. В некоторых магазинах кондиционеры можно приобрести за 120 тысяч рублей и более», – констатировала специалист.

Причины роста цен, по словам эксперта, вполне традиционны: инфляция, проблемы с логистикой, усложнение международных расчётов из-за санкций. Кроме того, новые требования Минприроды к ввозу продукции с хладагентами также вносят свою лепту.

В то же время Лебединская отметила, что наблюдается положительная динамика спроса на энергоэффективные модели вентиляторов. Средняя цена напольной модели составляет около 2910 рублей, но некоторые товары уже подорожали на 24-27% с начала года. Цены на климатические комплексы выросли до 20%, но их доля на рынке пока невелика.

«Что касается вентиляторов, то положительная динамика спроса наблюдается в первую очередь на энергоэффективные модели. Вентиляторы с инверторным управлением и оптимизированными аэродинамическими характеристиками становятся стандартом в отрасли, что однозначно свидетельствует о потенциале роста цен. Если автоматизация не критична, можно выбрать более бюджетные варианты без Wi-Fi», – резюмировала эксперт.