Не откладывайте покупку: Россиянам раскрыли, как изменятся цены на автомобили летом

Летом 2025 года стоимость автомобилей будет увеличиваться. Об этом в беседе с RG.ru заявили дилеры, посоветовав не откладывать покупку машины, если есть такая необходимость.

Автоэксперт Николай Иванов объяснил, что запаса машин на складах хватит на семь месяцев, то есть до конца текущего года. Тем не менее стоимость авто будет расти уже сейчас, так как дистрибьюторы сокращают весенние программы скидок. По словам специалиста, произойдёт именно уменьшение дисконтных предложений, а не рост непосредственной стоимости машины.

Автомобильный эксперт Ренат Тюктеев дополнил, что объёмы импорта легковых машин за четыре месяца сократились на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Поэтому марки авто противодействуют избыточным запасам, которые сформировались прошлой осенью. Специалист также обратил внимание на то, что к маю уровень складских запасов стабилизировался. В настоящее время импортёры располагают 3-4 месячным запасом. Поэтому летом может возникнуть лёгкий дефицит машин, а скидки на них сократятся через месяц или полтора.

Собеседник газеты пояснил, что в 2025-м средневзвешенная стоимость новой машины снизилась на 7% из-за борьбы с переизбытком запасов и огромным количеством мер поддержки спроса всеми участниками из-за падения продаж. Эксперт допускает, что летом средний ценник на авто может вырасти на 3-4%.