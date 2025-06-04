Названы 10 бестселлеров российского авторынка

В мае 2025 года модель Lada Granta заняла первое место по объему продаж на российском автомобильном рынке. В течение последнего весеннего месяца было реализовано 12 тысяч автомобилей Granta, включая произведённые на её платформе версии. По информации аналитического агентства «Автостат», этот показатель на 35,1% меньше, чем годом ранее.

На второй позиции по продажам оказалась Lada Vesta, которой было продано 6559 единиц. Эта модель продемонстрировала самое значительное снижение спроса среди автомобилей, вошедших в рейтинг, показав отрицательную динамику в 51,9%.

Наиболее востребованным среди иностранных брендов остается китайский кроссовер Haval Jolion, расположившийся на третьем месте с результатом 4586 проданных машин (–27,8% к прошлому году). За ним следует Chery Tiggo 7 Pro Max, который приобрели 2757 раз, что на 45,8% меньше, чем в мае предыдущего года. Пятёрку лидеров замыкает внедорожник Lada Niva Legend с объёмом продаж 2600 единиц (–29,3%).

При этом продажи новых легковых автомобилей в России в мае 2025 года снизились на 28,3% в годовом выражении, до 91,2 тыс. единиц.