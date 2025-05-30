Toyota возобновила продажи автомобилей в России

Японская автомобильная корпорация Toyota возобновила продажи в России. Как сообщает Авто Mail, согласно лотам на сайте популярного классифайда (онлайн-сервис с объявлениями) новые машины выставлены на продажу в московском автосалоне, 94% которого владеет концерт Toyota Motor через торговую компанию Toyota Tsusho Corporation. Остальные 6% принадлежат менеджменту российского дилерского холдинга Toyota.

Среди предлагаемых моделей новейший внедорожник Land Cruiser Prado 2024 года выпуска. Его цена начинается от 10,7 миллиона рублей. Также представлены кроссовер Toyota Highlander 2025 года выпуска с мотором 2.0 (248 л.с.) по цене от 6,5 млн рублей, популярный в России Toyota RAV4 пятого поколения (2024 года) за 5,7 млн рублей, рамный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 от 14 млн рублей и седан Toyota Camry 2024 года выпуска от 4,8 млн рублей. Анализ VIN-номеров показывает, что модели RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300 поставляются из Японии, а Highlander и Camry импортируются с китайского завода GAC Toyota в Гуанчжоу.

Напомним, что компания Toyota свернула официальные продажи в России в 2022 году, как и другие японские и европейские автопроизводители, однако в марте 2024 года в СМИ появилась информация о секретной встрече представителей концерна с российскими дилерами в ОАЭ. По данным источников, японская сторона заверила партнеров в планах вернуться на российский рынок, как только внешнеполитическая ситуация стабилизируется.