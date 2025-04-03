Toyota бесплатно заменит моторы в машинах 2 тысяч россиян. Кому положен новый ДВС?
Toyota отзывает 2 тысячи внедорожников LC 300 и LX 600 в РФ из-за дефектных ДВС
Российская «дочка» компании Toyota «Тойота Мотор» объявила о начале масштабной отзывной компании, которая затронет 1913 автомобилей. Она коснётся внедорожников Land Cruiser 300 и Lexus LX600, которые сошли с конвейера в период с 2021 по 2022 год, сообщил Росстандарт.
Причиной кампании стал выявленный дефект при производстве одной из партий двигателей V35A. Сборка силовых установок была произведена без удаления стружки от механообработки, которые загрязнили ДВС. В результате коренные подшипники коленвала начинают работать при повышенных нагрузках и рискуют быстро выйти из строя.
«На всех транспортных средствах будет заменён двигатель», — говорится в сообщении Росстандарта.
А ранее стало известно, что бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, проданный ФГУП «НАМИ» в 2023 году, готовится к расконсервации. Предприятие, которое не функционирует уже несколько лет, начало набор сотрудников, включая инженеров по экстерьерам и интерьерам, а также менеджеров по исследованиям и разработкам.
Shutterstock / FOTODOM / rebinworkshop