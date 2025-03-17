Бывший завод Toyota в Петербурге начали готовить к расконсервации
На бывший завод Toyota в Шушарах начали набирать сотрудников
Бывший завод Toyota в Шушарах, который уже три года не функционирует, а запланированные проекты остаются без реализации, начал поиск новых сотрудников. Об этом сообщает «Деловой Петербург».
В 2023 году японский автопроизводитель продал завод ФГУП «НАМИ». Хотя переданный Aurus завод до сих пор не возобновил свою деятельность, компания начала набор персонала, что может указывать на возможный запуск производства.
Aurus открыла пять вакансий для работы в Шушарах, среди которых есть позиции для инженеров по экстерьерам и интерьерам. Также на предприятие требуются менеджер по исследованиям и разработкам в области электрики и электроники и менеджер шасси.
Ранее Life.ru сообщал, что впервые за три года руководство Toyota провело закрытую встречу для бывших российских дилеров. Участникам оплатили бизнес-класс на рейс в Дубай и обратно, а также предоставили гостиницу, заставив подписать соглашения о конфиденциальности. На встрече представители компании выразили свои извинения за уход с рынка, прекращение поставок и борьбу с импортом.
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