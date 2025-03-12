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Регион
12 марта, 13:05

В России появились южнокорейские авто KGM

Южнокорейский автопроизводитель KGM начал продавать машины в России

Одно из представленных в линейке авто KGM. Фото © Kgm.ru

Одно из представленных в линейке авто KGM. Фото © Kgm.ru

Южнокорейская автомобильная компания KGM, ранее известная как SsangYong, запустила продажи машин в России под новым брендом. В настоящее время на российском рынке доступны четыре модели, сообщил официальный дистрибьютор KGM в стране, компания «РЭКС Моторс».

«Продажи стартуют сегодня. На российском рынке представлен модельный ряд из четырёх моделей: кроссоверы KGM Tivoli, Korando и Torres, а также рамный внедорожник Rexton... На момент старта продаж дилерская сеть насчитывает 23 партнёра в разных крупных городах РФ», — говорится в сообщении, передаёт РИА «Новости».

В пресс-службе сообщили, что минимальная цена на модель Tivoli составляет 3,59 миллиона рублей, в то время как цена самого дорогого авто — Rexton — начинается от 6,79 миллиона рублей. Для моделей Korando и Torres стартовые цены установлены на уровне 4 и 4,8 млн рублей соответственно. Дилерские центры находятся в 18 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Сургут и Новосибирск.

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Ранее Life.ru рассказал что на российский рынок могут вернуться немецкие инженерные компании и автопроизводители. При этом организации ждут подходящего момента, чтобы вновь залететь в нам в страну. Одним из условий для иностранных компаний является отмена санкций в отношении России. В Германии считают, что множество автопроизводителей и торговых предприятий надеются на возможность вернуться на российский рынок.

Александра Мышляева
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