Минувший февраль стал худшим для российского автомобильного рынка за 10 лет

Продажи автомобилей в РФ за февраль 2025 года установили антирекорд за десять лет, если не считать ситуацию в феврале 2023 года. Тенденция на падение продаж продолжится, но во втором полугодии ситуацию на рынке можно будет стабилизировать, считает глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев.

«Февраль 2025 г. (за исключением февраля 2023 года) поставил десятилетний антирекорд. В ближайшее время, вероятнее всего, тренд на сокращение продаж сохранится. Тем не менее мы возлагаем большие надежды на выравнивание ситуации и корректировку рынка во втором полугодии за счёт поддержки спроса со стороны государства», — сказано в отчёте АЕБ.

В комитете сообщили, что совокупные продажи новых легковых и лёгких коммерческих авто в феврале нынешнего года составили 79,9 тысячи единиц, если принимать в расчёт альтернативные канала поставок, Такой результат на 24% ниже показателя за прошлогодний февраль. В период с января по февраль 2025 года продажи этих категорий транспортных средств снизились на 10,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до значения в 170,96 тысячи автомобилей.

В ассоциации полагают, что негативный эффект на объёмы продаж оказали повышение утилизационного сбора, дорогие кредиты и падение их доступность, а также реформы в российской налоговой системы. При этом АЕБ надеются, что сохранить сделанный ранее прогноз на нынешний год — 1,4 миллиона проданных авто — по-прежнему возможно.