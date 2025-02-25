«АвтоВАЗ» заявил о падении продаж новых автомобилей в РФ

«АвтоВАЗ» прогнозирует, что в феврале текущего года продажи автомобилей Lada уменьшатся примерно на 3% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Соколов.

По словам главы «АвтоВАЗа», концерн планирует реализовать около 27 тысяч автомобилей в этом месяце. В феврале 2024 года было продано 27,9 тысячи новых автомобилей Lada, что указывает на годовой спад в 3%. Соколов также отметил, что на складах накопилось более 500 тысяч автомобилей. При этом запасы самого «АвтоВАЗа» составляют около 100 тысяч машин, что превышает норму в 60 тысяч.