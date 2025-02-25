«АвтоВАЗ» заявил о падении продаж новых автомобилей в РФ
Глава «АвтоВАЗа» Соколов заявил о падении продаж новых автомобилей в РФ
«АвтоВАЗ» прогнозирует, что в феврале текущего года продажи автомобилей Lada уменьшатся примерно на 3% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Соколов.
«Рынок в целом идёт хуже, чем траектория движения прошлого года, февраля 2024 года», — приводит РИА «Новости» его слова.
По словам главы «АвтоВАЗа», концерн планирует реализовать около 27 тысяч автомобилей в этом месяце. В феврале 2024 года было продано 27,9 тысячи новых автомобилей Lada, что указывает на годовой спад в 3%. Соколов также отметил, что на складах накопилось более 500 тысяч автомобилей. При этом запасы самого «АвтоВАЗа» составляют около 100 тысяч машин, что превышает норму в 60 тысяч.
Недавно стало известно, что в России появится гоночная версия Lada Iskra. Данная спортивная машина является новым проектом команды Lada Sport Rosneft. Президенту РФ Владимиру Путину показали предсерийную модель автомобиля в Тольятти. Кроме того, стало известно, что Lada также готовит новую модель под именем Tigris.
Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС