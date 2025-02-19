Раскрыто возможное название новой модели автомобиля Lada

В России может появиться новая модель автомобиля Lada. Возможное название — Tigris. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Сообщается, что «АвтоВАЗ» послал заявку на регистрацию товарного знака Lada Tigris. Известно, что компания под новым названием будет делать машины, запчасти и аксессуары. Также планируется ремонт и техобслуживание автомобилей.