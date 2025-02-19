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Регион
19 февраля, 08:33

Раскрыто возможное название новой модели автомобиля Lada

SHOT ПРОВЕРКА: Lada готовит новую модель под именем Tigris

В России может появиться новая модель автомобиля Lada. Возможное название — Tigris. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Сообщается, что «АвтоВАЗ» послал заявку на регистрацию товарного знака Lada Tigris. Известно, что компания под новым названием будет делать машины, запчасти и аксессуары. Также планируется ремонт и техобслуживание автомобилей.

Миллион с копейками за B-класс: Что известно о новой Lada Iskra
Миллион с копейками за B-класс: Что известно о новой Lada Iskra

Недавно стало известна, что в России появится гоночная версия Lada Iskra. Данная спортивная машина является новым проектом команды Lada Sport Rosneft. Президенту РФ Владимиру Путину показали предсерийную модель автомобиля в Тольятти.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Николай Рюмин
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