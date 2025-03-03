«АвтоВАЗ» анонсировал дату запуска производства Lada Iskra

«АвтоВАЗ» намерен запустить производство новой модели Lada Iskra 19 апреля 2025 года. Об этом заявил глава компании Максим Соколов на выставке Kazan Expo Truck.

«Для нас вдвойне почётно получить орден «За доблестный труд» в год знакового для всей страны юбилея — 55-летия со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101. Спустя 55 лет, 19 апреля 2025 года, мы отметим этот день стартом промышленного производства нашей новейшей модели — Lada Iskra», — подчеркнул президент фирмы.

Салон Lada Iskra. Фото © lada.ru

Соколов дополнил, что «АвтоВАЗ» смог достичь полного технологического суверенитета на платформе автомобиля Lada Iskra. По его словам, с 2022 года компании и её партнерам-поставщикам удалось локализовать свыше двух тысяч материалов и компонентов. Глава «АвтоВАЗа» отметил, что в июне 2025 года состоится мировая премьера нового кроссовера, который был создан на российской платформе Vesta.