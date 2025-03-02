Извинились за уход: Toyota провела тайные переговоры с бывшими автодилерами из РФ

Руководство японской автомобильной компании Toyota впервые за три года организовало секретный вип-сбор для бывших дилеров из России. Группе людей оплатили авиабилет бизнес-класса в Дубай и обратно, сняли отель и заставили подписать бумаги о неразглашении, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, внезапный выезд случился с 9 по 12 февраля. С бывшими представителями Toyota в России связался головной офис и предложил съездить в Дубай. На самой встрече перед россиянами извинились за уход, остановку поставок и борьбу с импортом. По словам сотрудников компании, они не хотели такого исхода, но были вынуждены принимать подобные действия. Кроме того, те пообещали, что как только ситуация наладится, будут первыми «стоять на пороге». Следующая встреча с экс-дилерами назначена на март.