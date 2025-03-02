Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 12:49

Извинились за уход: Toyota провела тайные переговоры с бывшими автодилерами из РФ

Mash: Руководство Toyota организовало секретный вип-сбор для экс-дилеров из РФ

Руководство японской автомобильной компании Toyota впервые за три года организовало секретный вип-сбор для бывших дилеров из России. Группе людей оплатили авиабилет бизнес-класса в Дубай и обратно, сняли отель и заставили подписать бумаги о неразглашении, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, внезапный выезд случился с 9 по 12 февраля. С бывшими представителями Toyota в России связался головной офис и предложил съездить в Дубай. На самой встрече перед россиянами извинились за уход, остановку поставок и борьбу с импортом. По словам сотрудников компании, они не хотели такого исхода, но были вынуждены принимать подобные действия. Кроме того, те пообещали, что как только ситуация наладится, будут первыми «стоять на пороге». Следующая встреча с экс-дилерами назначена на март.

Более 350 сбежавших из РФ компаний планируют возвращение в 2025 году
Более 350 сбежавших из РФ компаний планируют возвращение в 2025 году

А ранее в Совфеде назвали три главных условия для возвращения западных автоконцернов. По словам сенатора Андрея Кутепова, иностранные компании должны создавать совместные предприятия с автопроизводителями из РФ с условием, что контроль будет оставаться за российской стороной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / josefkubes

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • toyota
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar