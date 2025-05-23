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Регион
23 мая, 17:51

Mazda вернулась в Россию

Autonews: Mazda возобновила продажи автомобилей в России с заводской гарантией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Компания Mazda снова начала официально продавать автомобили в России, предоставляя на них заводскую гарантию. Об этом сообщили представители марки изданию Autonews.ru.

В настоящее время у дилеров доступны две модели: Mazda CX-5 и CX-50. Часть автомобилей уже находится в салонах и готова к продаже, другие машины хранятся на центральном складе.

«Прямо сейчас у дилеров в шоурумах представлены две модели Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Часть автомобилей уже находится в салонах дилеров. Их можно купить сразу. Часть — на центральном складе», — сообщили представители Mazda.

На все новые автомобили распространяется заводская гарантия, действующая в течение 3 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Автомобили Mazda, официально поставляемые в Россию, производятся преимущественно в Китае. Кроме того, у дилеров также можно приобрести машины, импортированные ими самостоятельно. На такие автомобили распространяется либо страховка, покрывающая гарантийные случаи, либо локальная гарантия от самого дилера.

Возвращение западных брендов? Россиянам объяснили, почему дешевеют китайские авто
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Ранее Life.ru писал, что в России на складах автодилеров к концу первого квартала 2024 года скопилось около 500 тысяч нераспроданных новых легковых автомобилей. По словам директора «Автостата» Сергей Целикова, примерно 300–350 тысяч из них — это машины китайских марок, а оставшиеся 150–200 тысяч — автомобили российских, «псевдороссийских», белорусских, «псевдокорейских» и других альтернативных брендов.

Анастасия Никонорова
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