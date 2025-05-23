Mazda вернулась в Россию

Компания Mazda снова начала официально продавать автомобили в России, предоставляя на них заводскую гарантию. Об этом сообщили представители марки изданию Autonews.ru.

В настоящее время у дилеров доступны две модели: Mazda CX-5 и CX-50. Часть автомобилей уже находится в салонах и готова к продаже, другие машины хранятся на центральном складе.

«Прямо сейчас у дилеров в шоурумах представлены две модели Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Часть автомобилей уже находится в салонах дилеров. Их можно купить сразу. Часть — на центральном складе», — сообщили представители Mazda.

На все новые автомобили распространяется заводская гарантия, действующая в течение 3 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Автомобили Mazda, официально поставляемые в Россию, производятся преимущественно в Китае. Кроме того, у дилеров также можно приобрести машины, импортированные ими самостоятельно. На такие автомобили распространяется либо страховка, покрывающая гарантийные случаи, либо локальная гарантия от самого дилера.