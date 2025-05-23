Mazda вернулась в Россию
Autonews: Mazda возобновила продажи автомобилей в России с заводской гарантией
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Компания Mazda снова начала официально продавать автомобили в России, предоставляя на них заводскую гарантию. Об этом сообщили представители марки изданию Autonews.ru.
В настоящее время у дилеров доступны две модели: Mazda CX-5 и CX-50. Часть автомобилей уже находится в салонах и готова к продаже, другие машины хранятся на центральном складе.
«Прямо сейчас у дилеров в шоурумах представлены две модели Mazda CX-5 и Mazda CX-50. Часть автомобилей уже находится в салонах дилеров. Их можно купить сразу. Часть — на центральном складе», — сообщили представители Mazda.
На все новые автомобили распространяется заводская гарантия, действующая в течение 3 лет или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автомобили Mazda, официально поставляемые в Россию, производятся преимущественно в Китае. Кроме того, у дилеров также можно приобрести машины, импортированные ими самостоятельно. На такие автомобили распространяется либо страховка, покрывающая гарантийные случаи, либо локальная гарантия от самого дилера.
Ранее Life.ru писал, что в России на складах автодилеров к концу первого квартала 2024 года скопилось около 500 тысяч нераспроданных новых легковых автомобилей. По словам директора «Автостата» Сергей Целикова, примерно 300–350 тысяч из них — это машины китайских марок, а оставшиеся 150–200 тысяч — автомобили российских, «псевдороссийских», белорусских, «псевдокорейских» и других альтернативных брендов.