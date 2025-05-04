День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 13:11

Возвращение западных брендов? Россиянам объяснили, почему дешевеют китайские авто

Эксперт Иванов: Дилеры пытаются распродать китайские автомобили по старым ценам

Автосалон. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Автосалон. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Некоторые дилеры пытаются распродать китайские автомобили по старым ценам, потому что забили ими склады ещё до повышения утилизационного сбора. Об этом рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта Алексей Иванов.

«Но дилеры столкнулись с нехваткой спроса. Отчасти снижение интереса практически на четверть объясняется оптимистичным настроением потребителей относительно возвращения западных брендов», — подчеркнул эксперт.

От камер до тормозов: Владельцы китайских авто назвали главные проблемы с ними
От камер до тормозов: Владельцы китайских авто назвали главные проблемы с ними

Однако собеседник газеты «Известия» сомневается, что западные марки автомобилей вернутся в Россию в этом году. Кроме того, невысокая стоимость китайских авто связана с укреплением рубля по отношению не только к доллару, но и к другим валютам. Политика Народного банка Китая также способствует снижению цен для российских потребителей.

Россиянам раскрыли, к чему приведёт возвращение в РФ ушедших автобрендов
Россиянам раскрыли, к чему приведёт возвращение в РФ ушедших автобрендов

Ранее Life.ru сообщил, что российские автодилеры бьют рекорды по скидкам на новые машины. По итогам первого квартала 2025 года медианный размер скидки, которую официальные дилеры готовы предоставить, достиг 21%. В целом же среди дилерских объявлений в 91% случаев автомобили продаются с различными скидками.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Китай
  • Новости экономики
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar