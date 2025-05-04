Возвращение западных брендов? Россиянам объяснили, почему дешевеют китайские авто

Некоторые дилеры пытаются распродать китайские автомобили по старым ценам, потому что забили ими склады ещё до повышения утилизационного сбора. Об этом рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта Алексей Иванов.

Однако собеседник газеты «Известия» сомневается, что западные марки автомобилей вернутся в Россию в этом году. Кроме того, невысокая стоимость китайских авто связана с укреплением рубля по отношению не только к доллару, но и к другим валютам. Политика Народного банка Китая также способствует снижению цен для российских потребителей.