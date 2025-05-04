Возвращение западных брендов? Россиянам объяснили, почему дешевеют китайские авто
Эксперт Иванов: Дилеры пытаются распродать китайские автомобили по старым ценам
Автосалон. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Некоторые дилеры пытаются распродать китайские автомобили по старым ценам, потому что забили ими склады ещё до повышения утилизационного сбора. Об этом рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта Алексей Иванов.
«Но дилеры столкнулись с нехваткой спроса. Отчасти снижение интереса практически на четверть объясняется оптимистичным настроением потребителей относительно возвращения западных брендов», — подчеркнул эксперт.
Однако собеседник газеты «Известия» сомневается, что западные марки автомобилей вернутся в Россию в этом году. Кроме того, невысокая стоимость китайских авто связана с укреплением рубля по отношению не только к доллару, но и к другим валютам. Политика Народного банка Китая также способствует снижению цен для российских потребителей.
Ранее Life.ru сообщил, что российские автодилеры бьют рекорды по скидкам на новые машины. По итогам первого квартала 2025 года медианный размер скидки, которую официальные дилеры готовы предоставить, достиг 21%. В целом же среди дилерских объявлений в 91% случаев автомобили продаются с различными скидками.