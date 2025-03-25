От камер до тормозов: Владельцы китайских авто назвали главные проблемы с ними

Китайские автомобили занимают огромную нишу на отечественном рынке, однако их популярности оказалась и оборотная сторона — российские автовладельцы сообщают о целом комплексе технических проблем, начиная от вопросов качества сборки и заканчивая серьёзными вопросами безопасности. Об этом рассказали владельцы машин из Поднебесной.

Особое беспокойство вызывает коррозия кузова, проявляющаяся буквально в первые месяцы эксплуатации. В отличие от других иномарок, сохраняющих презентабельный вид годами, китайские кроссоверы быстро покрываются рыжими пятнами. Добавляют проблем протекающие крыши, из-за которых салоны превращаются в «аквариумы» во время дождя. Ещё один распространённый «баг» — хронические неисправности камер заднего вида, ремонт которых может затянуться на месяц, пишет РИА «ФедералПресс».

Зимний период обнажает новые конструктивные недоработки. Владельцы сообщают о курьёзных, но опасных ситуациях, когда автомобили после снегопада оказываются полностью занесенными снегом при закрытых дверях и окнах. Виной тому — система проветривания, самопроизвольно открывающая люки. Не менее тревожны примерзающие дверные кнопки, приводящие к самовольному открыванию дверей или опусканию стекол, что не только доставляет дискомфорт, но и повышает риск угона. Зимой также проявляются проблемы с рулевыми колонками, аккумуляторами и электроникой.

Особую тревогу вызывают вопросы безопасности. Зафиксированы случаи деформации сидений при авариях, что увеличивает риск травматизма. В 2024 году вскрылась опасная особенность одного из популярных китайских внедорожников — не срабатывающие подушки безопасности. Яркий пример — столкновение с лосем в Подмосковье на скорости 90 км/ч, когда ни одна подушка не раскрылась, несмотря на серьёзные повреждения.

В конце 2024 года был инициирован отзыв почти 20 тысяч автомобилей из-за отсутствия системы экстренного вызова. Примечательно, что эти машины два года выпускались на российском предприятии.

Технические проблемы охватывают практически все системы: от неисправных камер заднего вида с деформирующимися линзами до отказов тормозной системы. Владельцы сталкиваются с необходимостью замены главного тормозного цилиндра уже после 10 тысяч километров пробега. Перечень недочётов дополняют проблемы с открыванием капота, стуки в подвеске, быстроразряжающиеся аккумуляторы (некоторые выходят из строя уже через 20 дней) и капризная электроника, проявляющаяся в самопроизвольных остановках двигателя, сбоях приборной панели и ошибках топливной системы. Характерен случай, когда Check Engine загорелся при первом же выезде из-за воздуха в топливной системе. Эти системные проблемы ставят под вопрос надёжность китайских автомобилей и безопасность их эксплуатации.