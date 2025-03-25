Названы китайские автобренды, которые массово уйдут из России в 2025 году

Российский автомобильный рынок могут покинуть десятки китайских брендов в 2025 году. Речь идёт о моделях малоизвестных производителей, которые за три года так и не наладили продажи в РФ, сообщил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«Десятки китайских марок собираются не в России, а ввозятся из КНР. И спрос на них у нас невысокий. Ведь если компания не может содержать сеть сервисных центров в РФ и быстро по гарантии предоставить запчасти и ремонт, то доверяют ей немногие. В 2025 году мы увидим, что китайских брендов у нас станет ещё меньше», — пояснил специалист в беседе с URA.ru.

Подщеколдин дополнил, что среди китайских производителей есть те, кто пришёл на авторынок РФ с серьёзными планами. По его словам, эти компании построили сборочные линии и сервисные центры, а также обеспечили доступ к запчастям. Глава РОАД отметил, что это дорогостоящие проекты, окупающие себя. В их числе — марки Changan, Chery, Geely и Haval. Китайские производители, в целом, занимают лидирующую позицию не только на рынке в России. Они создают каждую третью машину в мире — автопром КНР производит 30 миллионов автомобилей в год. По словам эксперта, такого количества хватает для китайцев, американцев, жителей Азии, Европы и России.

Подщеколдин пояснил, что в настоящее время в нашей стране можно приобрести автомобили более 100 брендов на новом и вторичном рынках. Примерно 60% — это китайские машины, около 30% — российские и 5-6% — официально ушедшие из РФ, которые продолжают к нам завозить, но по повышенным ценам, отметил специалист. Глава РОАД выразил мнение, что эта пропорция сохранится на протяжении этого года.