Названы китайские автобренды, которые массово уйдут из России в 2025 году
Глава РОАД Подщеколдин: Десятки китайских автобрендов покинут РФ в 2025 году
Российский автомобильный рынок могут покинуть десятки китайских брендов в 2025 году. Речь идёт о моделях малоизвестных производителей, которые за три года так и не наладили продажи в РФ, сообщил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.
«Десятки китайских марок собираются не в России, а ввозятся из КНР. И спрос на них у нас невысокий. Ведь если компания не может содержать сеть сервисных центров в РФ и быстро по гарантии предоставить запчасти и ремонт, то доверяют ей немногие. В 2025 году мы увидим, что китайских брендов у нас станет ещё меньше», — пояснил специалист в беседе с URA.ru.
Подщеколдин дополнил, что среди китайских производителей есть те, кто пришёл на авторынок РФ с серьёзными планами. По его словам, эти компании построили сборочные линии и сервисные центры, а также обеспечили доступ к запчастям. Глава РОАД отметил, что это дорогостоящие проекты, окупающие себя. В их числе — марки Changan, Chery, Geely и Haval. Китайские производители, в целом, занимают лидирующую позицию не только на рынке в России. Они создают каждую третью машину в мире — автопром КНР производит 30 миллионов автомобилей в год. По словам эксперта, такого количества хватает для китайцев, американцев, жителей Азии, Европы и России.
Подщеколдин пояснил, что в настоящее время в нашей стране можно приобрести автомобили более 100 брендов на новом и вторичном рынках. Примерно 60% — это китайские машины, около 30% — российские и 5-6% — официально ушедшие из РФ, которые продолжают к нам завозить, но по повышенным ценам, отметил специалист. Глава РОАД выразил мнение, что эта пропорция сохранится на протяжении этого года.
А ранее Life.ru писал, что российский автомобильный рынок получил мрачный прогноз на весну 2025 года. По словам аналитиков, показатели продаж могут провалиться относительно 2024 года на 45-50%. В ближайшее время отрасль и связанные с ней индустрии будут пребывать в упадке.
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