Весной в России ждут скачок спроса на подержанные авто до миллиона рублей

Дилеры оценили ситуацию на российском рынке подержанных автомобилей. Они прогнозируют, что весной 2025 года буду особенно популярны автомобили стоимостью до 1 миллиона рублей.

«Если судить по динамике продаж новых машин за три недели марта, рынок весной 2025 года может упасть на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Думаю, наиболее востребованными окажутся недорогие автомобили с пробегом до 1 миллиона рублей», — цитирует гендиректора ГК «Автоспеццентр» Андрея Терлюкевича ТАСС.

Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский подчеркнул, что спрос на поддержанные автомобили останется стабильным. По его данным, на вторичном рынке ценообразование более предсказуемое, и отсутствуют неоправданные ожидания. По его мнению, изменения возможны, только если Банк России снизит ключевую ставку, что подтолкнёт клиентов.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов также считает, что доля новых автомобилей в продажах упадёт сильнее по сравнению с машинами с пробегом.

Директор по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев ожидает, что весной текущего года продажи не превысят 100 тысяч единиц в среднем за месяц. В 2024 году этот показатель составил около 135 тысяч. Тенденции на рынке подержанных автомобилей будут повторять кривые спроса и предложения в сегменте новых.