Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 марта, 13:39

Автоэксперты назвали пять лучших подержанных машин по соотношению «цена – качество»

«Автостат»: В России за 1,5 млн можно купить 5-летний Rio или 6-летний Duster

Несмотря на общий рост цен на автомобили, в России всё ещё можно найти подержанные машины по достаточно привлекательным ценам. Об этом сообщает «Автостат», ссылаясь на результаты анализа интернет-объявлений о продаже автомобилей.

На вторичном рынке за примерно полтора миллиона рублей можно приобрести 5-летний Kia Rio или 3-летний Chery Tiggo 4, которые являются наиболее доступными среди «молодых» автомобилей. Среди более старых моделей эксперты выделяют 6-летний Renault Duster, 7-летний Renault Kaptur и 8-летнюю Toyota Corolla.

ТО в кармане. С этого года автолюбителям станет проще отслеживать состояние своих машин
ТО в кармане. С этого года автолюбителям станет проще отслеживать состояние своих машин

Эти автомобили продолжают пользоваться спросом у россиян, несмотря на уход их производителей с российского рынка. Из всех упомянутых брендов только китайская компания Chery продолжает официальные поставки в Россию, в то время как остальные марки доступны только через параллельный импорт.

По данным на февраль 2025 года, средняя цена подержанных автомобилей в России снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1,483 миллиона рублей. Ксения Зарецкая, глава сервиса «Авто.ру», отметила, что на фоне рекордно высокой ключевой ставки и значительного удорожания новых автомобилей из-за повышения утилизационного сбора вторичный рынок остается активным. Она добавила, что на долю б/у машин приходится 75% всего авторынка страны. В то же время аналитики ожидают значительное снижение продаж новых автомобилей в 2025 году, прогнозируя падение реализации на 10-25% к концу декабря.

Специалисты рассказали, когда владельцам авто лучше сменить зимнюю резину на летнюю
Специалисты рассказали, когда владельцам авто лучше сменить зимнюю резину на летнюю

Ранее Life.ru выяснил, какие компании могут вернуться в Россию. Так, в Госдуме предрекли скорое возвращение Visa и Mastercard. В целом же более 350 сбежавших из РФ компаний планируют возвращение в 2025 году. Однако западным брендам уготовили жёсткие условия для возвращения в Россию.

Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM/ Dmitry Dven

Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Эксплуатация автомобиля
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar