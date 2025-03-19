Автоэксперты назвали пять лучших подержанных машин по соотношению «цена – качество»

Несмотря на общий рост цен на автомобили, в России всё ещё можно найти подержанные машины по достаточно привлекательным ценам. Об этом сообщает «Автостат», ссылаясь на результаты анализа интернет-объявлений о продаже автомобилей.

На вторичном рынке за примерно полтора миллиона рублей можно приобрести 5-летний Kia Rio или 3-летний Chery Tiggo 4, которые являются наиболее доступными среди «молодых» автомобилей. Среди более старых моделей эксперты выделяют 6-летний Renault Duster, 7-летний Renault Kaptur и 8-летнюю Toyota Corolla.

Эти автомобили продолжают пользоваться спросом у россиян, несмотря на уход их производителей с российского рынка. Из всех упомянутых брендов только китайская компания Chery продолжает официальные поставки в Россию, в то время как остальные марки доступны только через параллельный импорт.