Автоэксперты назвали пять лучших подержанных машин по соотношению «цена – качество»
«Автостат»: В России за 1,5 млн можно купить 5-летний Rio или 6-летний Duster
Несмотря на общий рост цен на автомобили, в России всё ещё можно найти подержанные машины по достаточно привлекательным ценам. Об этом сообщает «Автостат», ссылаясь на результаты анализа интернет-объявлений о продаже автомобилей.
На вторичном рынке за примерно полтора миллиона рублей можно приобрести 5-летний Kia Rio или 3-летний Chery Tiggo 4, которые являются наиболее доступными среди «молодых» автомобилей. Среди более старых моделей эксперты выделяют 6-летний Renault Duster, 7-летний Renault Kaptur и 8-летнюю Toyota Corolla.
Эти автомобили продолжают пользоваться спросом у россиян, несмотря на уход их производителей с российского рынка. Из всех упомянутых брендов только китайская компания Chery продолжает официальные поставки в Россию, в то время как остальные марки доступны только через параллельный импорт.
По данным на февраль 2025 года, средняя цена подержанных автомобилей в России снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 1,483 миллиона рублей. Ксения Зарецкая, глава сервиса «Авто.ру», отметила, что на фоне рекордно высокой ключевой ставки и значительного удорожания новых автомобилей из-за повышения утилизационного сбора вторичный рынок остается активным. Она добавила, что на долю б/у машин приходится 75% всего авторынка страны. В то же время аналитики ожидают значительное снижение продаж новых автомобилей в 2025 году, прогнозируя падение реализации на 10-25% к концу декабря.
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