Россиян предупредили о резком взлёте цен на поддержанные авто

Сокращение спроса на новые автомобили не повлияло на их стоимость, потому что автосалонам просто невыгодно ещё больше снижать цены. Сегодня россияне ждут, что вместо китайских машин на рынке появится больше европейских, американских и японских моделей, а иначе вырастет спрос на поддержанные транспортные средства, полагает доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

«Недостаточное как со стороны российского производителя, так и со стороны китайских производителей насыщение объёмов рынка качественным авто будет способствовать переориентации в сторону вторичного рынка», — отметила эксперт.

По её словам, увеличение спроса повлечёт за собой резкий влёт цен. Экономист подчеркнула в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что без замещения китайских моделей стоимость машин на вторичном рынке за год может увеличиться минимум на 25%.