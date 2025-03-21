Риск коррозии и окисление: Автовладельцам перечислили пять причин запотевания фар

Конденсат в автомобильных фарах — распространённая проблема среди водителей, особенно в весенний и осенний сезоны. Многие не спешат устранять её, считая незначительной, хотя это может указывать на более серьёзные неисправности, отметил технический директор сети автосервисов Никита Родионов в беседе с RG.ru.

Запотевание фары свидетельствует о нарушении герметичности, что может негативно сказаться на её долговечности и безопасности. Влага внутри фар ухудшает освещение, повышает риск коррозии отражателей и окисления контактов. Основные причины запотевания включают:

1. Нарушение герметичности из-за трещин в корпусе или стекле и износа уплотнителей. 2. Перепады температур, когда теплый воздух конденсируется при охлаждении. 3. Проблемы с разъёмами, через которые влага может проникать внутрь. 4. Засорение вентиляционных каналов из-за грязи или повреждений. 5. Последствия ремонта фары.

Эксперт советует регулярно проверять фары на наличие трещин и повреждений. Если конденсат небольшой, можно попробовать просушить фару теплым воздухом от фена или оставить машину на солнце.