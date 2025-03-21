Риск коррозии и окисление: Автовладельцам перечислили пять причин запотевания фар
Автоэксперт Родионов: Фары могут запотевать из-за нарушения герметичности
Конденсат в автомобильных фарах — распространённая проблема среди водителей, особенно в весенний и осенний сезоны. Многие не спешат устранять её, считая незначительной, хотя это может указывать на более серьёзные неисправности, отметил технический директор сети автосервисов Никита Родионов в беседе с RG.ru.
Запотевание фары свидетельствует о нарушении герметичности, что может негативно сказаться на её долговечности и безопасности. Влага внутри фар ухудшает освещение, повышает риск коррозии отражателей и окисления контактов. Основные причины запотевания включают:
1. Нарушение герметичности из-за трещин в корпусе или стекле и износа уплотнителей.
2. Перепады температур, когда теплый воздух конденсируется при охлаждении.
3. Проблемы с разъёмами, через которые влага может проникать внутрь.
4. Засорение вентиляционных каналов из-за грязи или повреждений.
5. Последствия ремонта фары.
Эксперт советует регулярно проверять фары на наличие трещин и повреждений. Если конденсат небольшой, можно попробовать просушить фару теплым воздухом от фена или оставить машину на солнце.
Ранее Life.ru сообщал, что частников обяжут проходить техосмотр у дилера перед продажей авто. По мнению специалистов, новый законопроект нацелен на улучшение безопасности на дорогах путём сокращения количества автомобилей с техническими неисправностями.
Life.ru / Шедеврум