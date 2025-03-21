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21 марта, 17:27

Риск коррозии и окисление: Автовладельцам перечислили пять причин запотевания фар

Автоэксперт Родионов: Фары могут запотевать из-за нарушения герметичности

Конденсат в автомобильных фарах — распространённая проблема среди водителей, особенно в весенний и осенний сезоны. Многие не спешат устранять её, считая незначительной, хотя это может указывать на более серьёзные неисправности, отметил технический директор сети автосервисов Никита Родионов в беседе с RG.ru.

Запотевание фары свидетельствует о нарушении герметичности, что может негативно сказаться на её долговечности и безопасности. Влага внутри фар ухудшает освещение, повышает риск коррозии отражателей и окисления контактов. Основные причины запотевания включают:

1. Нарушение герметичности из-за трещин в корпусе или стекле и износа уплотнителей.

2. Перепады температур, когда теплый воздух конденсируется при охлаждении.

3. Проблемы с разъёмами, через которые влага может проникать внутрь.

4. Засорение вентиляционных каналов из-за грязи или повреждений.

5. Последствия ремонта фары.

Эксперт советует регулярно проверять фары на наличие трещин и повреждений. Если конденсат небольшой, можно попробовать просушить фару теплым воздухом от фена или оставить машину на солнце.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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