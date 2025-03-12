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12 марта, 18:14

Частников обяжут проходить техосмотр у дилера перед продажей авто

«Газета.ru»: Перед продажей машины водителю придётся пройти техосмотр у дилера

В России ведётся разработка законопроекта, который обяжет частных продавцов автомобилей проводить технический осмотр машины у официального дилера перед продажей. О создании рабочей группы в Минпромторге для подготовки соответствующего документа сообщила гендиректор «Рольф» Светлана Виноградова в беседе с «Газета.ru».

По её словам, законопроект направлен на повышение безопасности дорожного движения за счёт уменьшения числа неисправных автомобилей на дорогах.

«Сегодня прорабатывается законопроект, который поможет пересмотреть требования к аккредитованным станциям с точки зрения их экспертизы, увеличить перечень проверяемых узлов и агрегатов, что поможет снизить количество неисправных машин на дорогах страны и усилить безопасность дорожного движения», — сказала руководитель холдинга.

Виноградова отметила, что в 2024 году только четверть из 6 миллионов проданных подержанных машин прошли контроль у официальных дилеров.

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Ранее россиян обрадовали, что прохождение техосмотра автомобиля стало добровольным. Однако это касается только транспортных средств, которые используются в личных целях. Диагностическую карту теперь будут проверять только при постановке на учёт автомобиля старше четырёх лет или при смене владельца.

Обложка ©

freepik / tandret

Ольга Сливченко
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