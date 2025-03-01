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1 марта, 13:10

Водителям рассказали, как подготовить машину к весеннему сезону

Эксперт Хайцеэр: Необходимо провести техосмотр автомобиля перед весной

Следует полностью осмотреть свой автомобиль к приходу весны. Прежде всего проверить рекомендуется стёклоомывающую жидкость, радиаторы и летнюю резину, сообщил в беседе с «Москвой 24» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

С приходом весны необходимо провести полный техосмотр на станции техобслуживания, проверить резину и радиатор, который мог забиться грязью, отметил эксперт. Также следует позаботиться о покрышках. Возможно, вам стоит купить новые, если ваша летняя резина износилась.

«Когда наступит тёплое время года, можно сменить незамерзающую жидкость на ту, которая борется с насекомыми. Теперь она будет уже называться не незамерзающая, а стеклоомывающая», – добавил специалист.

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Ранее Life.ru рассказывал, что россиянам разрешили в добровольном порядке проходить техосмотр, если речь идёт о вашем личном транспорте. Однако для коммерческих автомобилей и такси такая мера по-прежнему остаётся обязательной.

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Shutterstock / FOTODOM /Miljan Zivkovic

Владимир Озеров
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