Водителям рассказали, как подготовить машину к весеннему сезону

Следует полностью осмотреть свой автомобиль к приходу весны. Прежде всего проверить рекомендуется стёклоомывающую жидкость, радиаторы и летнюю резину, сообщил в беседе с «Москвой 24» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

С приходом весны необходимо провести полный техосмотр на станции техобслуживания, проверить резину и радиатор, который мог забиться грязью, отметил эксперт. Также следует позаботиться о покрышках. Возможно, вам стоит купить новые, если ваша летняя резина износилась.

«Когда наступит тёплое время года, можно сменить незамерзающую жидкость на ту, которая борется с насекомыми. Теперь она будет уже называться не незамерзающая, а стеклоомывающая», – добавил специалист.