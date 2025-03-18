Водителям объяснили, как понять, что настало время перехода на летнюю резину

Водителям не стоит торопиться со сменой зимних шин на летние. Разумнее всего менять резину, когда температура установится в районе +5 градусов. Если же вы переобулись заранее, то должны быть максимально внимательными, чтобы минимизировать потенциальные риски, предупредил главный редактор издания «За рулём» Максим Кадаков.

«Весенняя переобувка не так критична, как осенняя. Осенью шины надо менять заранее, чтобы, когда подморозит или выпадет снег, вы были готовы. Вот с весенней заменой шин торопиться не нужно», — отметил автоэксперт.

Он подчеркнул в беседе с РИАМО, что водители должны учитывать особенности климата, которые зависят от региона страны. К примеру, в Москве и Подмосковье в марте может выпасть снег, что создаст дополнительные риски для машин на летней резине.