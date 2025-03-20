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20 марта, 10:09

Россиян за рулём предупредили об опасности ареста из-за нового закона об ОСАГО

«За рулем»: За несоблюдение закона об ОСАГО автомобилистам грозит штраф и арест

Нарушение законодательства об ОСАГО может привести к штрафам и даже аресту для граждан России, предупреждают эксперты из журнала «За рулём». В соответствии с действующими правилами, водители обязаны иметь при себе либо электронный, либо бумажный полис страхования во время поездки.

В течение первых десяти дней после приобретения автомобиля разрешается ездить без страховки. Однако отсутствие как бумажного, так и электронного полиса может повлечь предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Если полис оказался просроченным, штраф возрастает до 800 рублей. Водители, не указанные в страховом полисе, также могут получить штраф до 500 рублей. Кроме того, использование поддельного документа может привести к лишению водительских прав, исправительным работам или аресту на срок до шести месяцев.

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Ранее стало известно, что в России планируют вдвое увеличить штраф за непристёгнутый ремень в автомобиле, а заглушки — полностью запретить. На данный момент штраф за непристёгнутый ремень безопасности составляет 1,5 тысячи рублей, его хотят поднять до трёх тысяч.

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Shutterstock / FOTODOM jd8

Алексей Берковиц
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