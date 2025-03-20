Россиян за рулём предупредили об опасности ареста из-за нового закона об ОСАГО

Нарушение законодательства об ОСАГО может привести к штрафам и даже аресту для граждан России, предупреждают эксперты из журнала «За рулём». В соответствии с действующими правилами, водители обязаны иметь при себе либо электронный, либо бумажный полис страхования во время поездки.

В течение первых десяти дней после приобретения автомобиля разрешается ездить без страховки. Однако отсутствие как бумажного, так и электронного полиса может повлечь предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Если полис оказался просроченным, штраф возрастает до 800 рублей. Водители, не указанные в страховом полисе, также могут получить штраф до 500 рублей. Кроме того, использование поддельного документа может привести к лишению водительских прав, исправительным работам или аресту на срок до шести месяцев.