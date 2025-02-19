В России могут вдвое поднять штраф за непристёгнутый ремень

В России планируют вдвое увеличить штраф за непристёгнутый ремень в автомобиле, а заглушки — полностью запретить. Законопроект уже внесли в Госдуму, пишет телеграм-канал Mash.

Предлагается изменить закон «О защите прав потребителей». Запрет коснётся заглушек, которые вставляют в отверстие, чтобы избежать предупреждающих сигналов. Продавцов и водителей планируют штрафовать. Глава Национального автомобильного союза Антон Шамарин предложил рассмотреть нововведения, по которым непристёгнутый водитель будет сам платить за лечение после ДТП.

На данный момент штраф за непристёгнутый ремень безопасности составляет 1,5 тысячи рублей, его хотят поднять до трёх тысяч.