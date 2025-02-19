В России могут вдвое поднять штраф за непристёгнутый ремень
Mash: В ГД внесли законопроект об увеличении штрафа за непристёгнутый ремень
В России планируют вдвое увеличить штраф за непристёгнутый ремень в автомобиле, а заглушки — полностью запретить. Законопроект уже внесли в Госдуму, пишет телеграм-канал Mash.
Предлагается изменить закон «О защите прав потребителей». Запрет коснётся заглушек, которые вставляют в отверстие, чтобы избежать предупреждающих сигналов. Продавцов и водителей планируют штрафовать. Глава Национального автомобильного союза Антон Шамарин предложил рассмотреть нововведения, по которым непристёгнутый водитель будет сам платить за лечение после ДТП.
На данный момент штраф за непристёгнутый ремень безопасности составляет 1,5 тысячи рублей, его хотят поднять до трёх тысяч.
Ранее Life.ru рассказывал, что москвичка заплатила 900 тысяч рублей штрафа за покупку авто у иностранца. При этом сама машина стоила почти три миллиона.
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