Как раньше уже не будет: Автомобилистов предупредили о новых правилах, которые вступят в силу 1 марта

1 марта 2025 года вступят в силу важные изменения, которые затрагивают процедуру государственной регистрации транспортных средств. Автомобилистов ожидает целая серия поправок, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Самым значимым нововведением станет отмена требования наличия полиса ОСАГО для постановки авто на учёт. Однако это не отменяет саму обязанность автовладельцев страховать машины, напомнила юрист. Это решение лишь призвано избавить граждан от лишней бюрократии. А вот неуплата утильсбора весной может стать основанием для отказа в регистрации ТС, добавила адвокат.

Кроме того, с 1 марта станет возможным снятие с учёта угнанного автомобиля, даже если он находится в розыске. Это позволит владельцам избежать уплаты транспортного налога. Также, утверждает Кудерко, уже скоро снять автомобиль с учёта можно будет через портал «Госуслуг».