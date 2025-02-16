В России упал спрос на китайский «Лисян» из-за «лажи» в морозы

Спрос на китайские премиум автомобили LiXiang L7 и L9 в России снизился на 50%. Обе модели столкнулись с проблемами, связанными с пневмоподвеской, кондиционером и решёткой радиатора, из-за чего скорость автомобилей в морозы ограничивается до 40 км/ч при цене от 6 миллионов рублей.

По информации Mash, в январе этого года было продано всего 955 автомобилей этой марки, что почти вдвое меньше по сравнению с декабрем 2024 года, когда было реализовано 2105 новых машин.

Основной причиной такого падения спроса стали частые поломки. У моделей Li7 и Li9 трубка кондиционера находится в заднем левом подкрылке, и при малейшей нагрузке она перегибается, что приводит к выходу системы охлаждения и обогрева из строя. Кроме того, у модели L7 быстро ломается пневмоподвеска, и владельцы уже через несколько месяцев вынуждены обращаться в сервис для замены компрессора.