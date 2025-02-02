«Затуп конкретный»: Россияне массово жалуются на новые проблемы с китайскими авто
SHOT: У Haval нашли проблему в работе двигателя, коробки передач и педали газа
В России возникла новая массовая проблема с китайскими автомобилями. Как сообщает SHOT, владельцы Haval Jolion массово жалуются на неправильную работу двигателя, трансмиссии и педалей акселератора. Автомобилисты обвиняют дилеров в том, что они осведомлены о существующих неисправностях, но готовы их устранить только за дополнительную плату.
Владелец китайского внедорожника демонстрирует проблему с педалью газа. Видео © SHOT
Как рассказали телеграм-каналу водители внедорожников, они массово сталкиваются с тем, что машина начинает набирать обороты лишь спустя пять секунд после того, как нажимается педаль газа. Из-за позднего реагирования автомобиль начинает непредсказуемо разгоняться и вести себя на дороге, что создаёт аварийные ситуации. С таким багом сталкиваются как при большом пробеге, так и на совсем новых моделях. Особенно часто о ней сообщают хозяева рестайлинговых машин 2024 года выпуска.
По словам автовладельцев, в салонах Haval знают об этой проблеме и во время ТО спрашивают, как ведёт себя внедорожник при наборе скорости. Решить её можно с помощью дополнительной прошивки, которую могут сделать за 20–30 тысяч рублей. При этом не все салоны готовы её установить, из-за чего водители продолжают ездить на проблемных авто.
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