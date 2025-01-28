Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 января, 09:40

Россияне массово жалуются на таинственную метель в салонах китайских авто, всё из-за одной опции

SHOT ПРОВЕРКА: Китайские авто засыпает снегом изнутри из-за опции проветривания

Можно увезти машину из Китая, но Китай из неё не увезёшь. Особенно накануне китайского Нового года. А вот владелец Сhangan CS55 был крайне удивлён, когда наутро после снежной ночи салон его «китайца» оказался заснеженным. Об этом рассказывает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Снег в салоне. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Всю ночь на улице был буран и вьюга, а Сhangan`чик дожидался своего хозяина с закрытыми окнами. Придя с утра, мужчина увидел, что весь салон замело снегом со всех сторон. Только в багажнике было чисто (видимо, там была рисовая водка). Из-за этого подозрения пали на люк в крыше. По словам владельца, авто он купил в мае 2024.

Другие владельцы Сhangan CS55 тоже сталкивались с такой проблемой. Пообщавшись с опытными владельцами такого автомобиля, удалось выяснить, что у машины есть опция проветривания салона, которая включится, если люк или окна автоматически открываются. Пожалуй, зимой лучше выключить эту функцию в настройках.

В России отзовут почти 20 тысяч китайских авто из-за отсутствия важной детали
В России отзовут почти 20 тысяч китайских авто из-за отсутствия важной детали

Кажется, потребуется ещё больше времени, чтобы владельцы китайских авто опытным путём изучили все фокусы, на которые горазд их автомобиль. Ранее Life.ru рассказывал, как «китайцы» справляются с русской зимой и сколько времени потребуется ржавчине, чтоб появиться на корпусе.

Обложка ©

Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Владимир Озеров
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Авто
  • Общество
  • Происшествия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar