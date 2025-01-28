Россияне массово жалуются на таинственную метель в салонах китайских авто, всё из-за одной опции

Можно увезти машину из Китая, но Китай из неё не увезёшь. Особенно накануне китайского Нового года. А вот владелец Сhangan CS55 был крайне удивлён, когда наутро после снежной ночи салон его «китайца» оказался заснеженным. Об этом рассказывает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Снег в салоне. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Всю ночь на улице был буран и вьюга, а Сhangan`чик дожидался своего хозяина с закрытыми окнами. Придя с утра, мужчина увидел, что весь салон замело снегом со всех сторон. Только в багажнике было чисто (видимо, там была рисовая водка). Из-за этого подозрения пали на люк в крыше. По словам владельца, авто он купил в мае 2024.

Другие владельцы Сhangan CS55 тоже сталкивались с такой проблемой. Пообщавшись с опытными владельцами такого автомобиля, удалось выяснить, что у машины есть опция проветривания салона, которая включится, если люк или окна автоматически открываются. Пожалуй, зимой лучше выключить эту функцию в настройках.