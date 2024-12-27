В России отзовут почти 20 тысяч китайских авто из-за отсутствия важной детали

В пресс-службе Росстандарта сообщили, что компания «Каи Рус» отзывает 19 752 автомобилей китайского бренда Kaiyi в России. Такое решение было принято в связи с тем, что в машинах отсутствует блок управления системой оповещения экстренных оперативных служб. Дилерские центры бесплатно для автовладельцев проведут плановую установку этого блока.

«Отзыву подлежат 1405 автомобилей Kaiyi X7, 4799 автомобилей Kaiyi X3, 13548 автомобилей Kaiyi E5, реализованных в период с 2023 по 2024 годы», — говорится в сообщении Росстандарта.