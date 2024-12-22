BMW выявила канал поставки машин в Россию в обход санкций
DPA: BMW перекрыла нелегальный канал поставки автомобилей в Россию
В немецкой автокомпании BMW были выявлены нарушения, связанные с экспортом автомобилей в Россию. В результате BMW Group закрыла нелегальный канал поставки новых машин в РФ, который использовался для обхода санкций, и уволила сотрудников, причастных к этим действиям, сообщает агентство DPA.
«BMW объявил о выявлении нарушений при экспорте в РФ из своего филиала в немецком городе Ганновер. В заявлении говорится, что BMW прекратила экспорт и уволила всех, кто в этом участвовал», — говорится в публикации.
Таким образом, автоконцерн подтвердил информацию, ранее опубликованную изданием Business Insider, согласно которой российские клиенты получили более 100 автомобилей. В BMW заявили, что придерживаются строгого эмбарго на поставки автомобилей в РФ и принимают ряд мер для предотвращения «серого» импорта машин в нашу страну.
Ранее россиянам пришлось отказываться от спортивных машин, которые стало тяжелее обслуживать из-за санкций. Лидирующую позицию в списке премиальных брендов с пробегом, которые чаще всего выставляли на продажу в 2023 году, к слову, занимает BMW.
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