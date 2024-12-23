В России отзовут более 55 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda

Российская автомобильная группа AGR (ООО «АГР») объявила об отзыве 55,6 тысячи автомобилей Volkswagen и Skoda в России. Об этом со ссылкой на Росстандарт сообщает агентство «Интерфакс».

Отзыв касается 31,7 тысячи автомобилей Skoda Rapid и 23,9 тысячи автомобилей Volkswagen Polo, которые были проданы в период с 2014 по 2023 годы. Причиной отзыва стало выявление проблемы, связанной с длительной работой автомобилей в условиях холостого хода и экстремальных холодов, что может приводить к накоплению электростатического заряда на топливных магистралях. В редких случаях это может привести к разрушению материала топливопровода.