В России отзовут более 55 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda
Росстандарт: Российская AGR отзовёт 55,6 тысячи автомобилей Volkswagen и Skoda
Российская автомобильная группа AGR (ООО «АГР») объявила об отзыве 55,6 тысячи автомобилей Volkswagen и Skoda в России. Об этом со ссылкой на Росстандарт сообщает агентство «Интерфакс».
Отзыв касается 31,7 тысячи автомобилей Skoda Rapid и 23,9 тысячи автомобилей Volkswagen Polo, которые были проданы в период с 2014 по 2023 годы. Причиной отзыва стало выявление проблемы, связанной с длительной работой автомобилей в условиях холостого хода и экстремальных холодов, что может приводить к накоплению электростатического заряда на топливных магистралях. В редких случаях это может привести к разрушению материала топливопровода.
Для устранения проблемы на всех отзываемых автомобилях будет установлен кабель заземления топливного фильтра. Работы по установке займут не более получаса.
Ранее была озвучена среднюю стоимость новой машины в России. Кстати, почти за год выросли продажи Lada. Тем временем эксперты предрекли повышение цен на машины из-за падения курса рубля.
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