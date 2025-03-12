Уныло стартанули: Российский авторынок получил мрачный прогноз на весну 2025 года
«Автостат»: Продажи новых автомобилей в России могут упасть в марте на 45-50%
Показатели продаж новых автомобилей в России, судя по началу марта, могут провалиться относительно прошлого года на 45-50%. По словам генерального директора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, у аналитиков нет оптимизма на этот счёт и взяться ему при текущем уровне ключевой ставки неоткуда. В ближайшее время отрасль и связанные с ней индустрии будут пребывать «в минусе» и в упадке.
«Рынок новых легковых автомобилей должен провалиться на 45–50% к своему прошлогоднему результату (146,5 тыс. шт.), достигнув уровня продаж около 80 тыс. единиц», — цитирует Слуцкого агентство «Автостат».
Похожее мнение высказал и директор департамента новых автомобилей компании «РОЛЬФ» Николай Иванов, который заявил, что мартовские продажи стартанули достаточно уныло. Эккерт уверен, что в этом году авторынок в лучшем случае покажет 95-100 тысяч машин.
Ранее Life.ru рассказал, что в России начнут продавать новую модель южнокорейского авто от компании KGM. Сейчас на рынке в стране можно встретить четыре вида машин: кроссоверы KGM Tivoli, Korando и Torres, а также внедорожник Rexton. Минимальная цена на модель составит 3,59 миллиона рублей, максимальная — от 6,79 миллиона рублей. Дилерские центры находятся в 18 городах России.
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