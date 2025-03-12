Уныло стартанули: Российский авторынок получил мрачный прогноз на весну 2025 года

Показатели продаж новых автомобилей в России, судя по началу марта, могут провалиться относительно прошлого года на 45-50%. По словам генерального директора ГК «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, у аналитиков нет оптимизма на этот счёт и взяться ему при текущем уровне ключевой ставки неоткуда. В ближайшее время отрасль и связанные с ней индустрии будут пребывать «в минусе» и в упадке.