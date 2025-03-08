Будущее уже близко: В Китае в 2026 году запустят массовое производство летающих авто
«Синьхуа»: В Китае хотят запустить массовое производство летающих авто в 2026-м
Китайская компания XPeng хочет первой в мире начать массово выпускать летающие автомобили. Генеральный директор производства Хэ Сяопэн заявил, что начнёт создавать их в большом количестве к 2026 году.
«Китайский производитель электромобилей XPeng Motors планирует массовое производство летающих автомобилей к 2026 году», — цитирует его агентство «Синьхуа».
Предполагается, что на первом этапе разработки будет создан летающий модуль для автомобиля Land Aircraft Carrier (LAC). Каждый год планируется производить 10 тысяч таких устройств. Дебют LAC состоится с 12 по 17 ноября на авиасалоне Airshow China в Чжухае, где пройдёт его первый полёт.
Ранее в России показали концепт летающего автомобиля. Машина является гибридом обычного авто и квадрокоптера. Летать конструкция будет благодаря четырём воздушным винтам на электрическом, гидравлическом или водородном двигателе.
Kandinsky/ Life.ru