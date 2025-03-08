Будущее уже близко: В Китае в 2026 году запустят массовое производство летающих авто

Китайская компания XPeng хочет первой в мире начать массово выпускать летающие автомобили. Генеральный директор производства Хэ Сяопэн заявил, что начнёт создавать их в большом количестве к 2026 году.

Предполагается, что на первом этапе разработки будет создан летающий модуль для автомобиля Land Aircraft Carrier (LAC). Каждый год планируется производить 10 тысяч таких устройств. Дебют LAC состоится с 12 по 17 ноября на авиасалоне Airshow China в Чжухае, где пройдёт его первый полёт.