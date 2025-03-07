Автомобили УАЗ начали собирать на Кубе

На Кубе запустили тестовую сборку автомобилей российского концерна УАЗ. На предприятии EISA в Гаване уже собрали первый экземпляр автомобиля модели «Патриот». В самое ближайшее время будет произведён полноценный запуск завода, передают «Известия».

Сейчас на предприятии настраивают оборудование, завершён монтаж сборочной линии. Созданный «УАЗ Патриот» только для проверки оборудования и контроля функционирования всех систем. На Кубе также планируют выпускать автомобили «УАЗ Пикап».