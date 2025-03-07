Автомобили УАЗ начали собирать на Кубе
«Известия»: На Кубе запустили тестовую сборку автомобилей УАЗ
На Кубе запустили тестовую сборку автомобилей российского концерна УАЗ. На предприятии EISA в Гаване уже собрали первый экземпляр автомобиля модели «Патриот». В самое ближайшее время будет произведён полноценный запуск завода, передают «Известия».
Сейчас на предприятии настраивают оборудование, завершён монтаж сборочной линии. Созданный «УАЗ Патриот» только для проверки оборудования и контроля функционирования всех систем. На Кубе также планируют выпускать автомобили «УАЗ Пикап».
Ранее Life.ru сообщал, что февраль этого года установил антирекорд по продажам на отечественном авто рынке (за исключением февраля 2023 года). Совокупные продажи новых легковых и лёгких коммерческих авто в феврале нынешнего года составили 79,9 тысячи единиц. Это на 24% ниже, чем в прошлом году.
ТАСС / Егор Алеев