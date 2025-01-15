От винта! В России анонсировали создание летающего автомобиля-коптера

Инженеры столичного дизайн-конструкторского бюро «Филатов» презентовали концепт российской летающей машины под наименованием «ИФ-9». Она является гибридом обычного авто и квадрокоптера, который будет летать благодаря четырём воздушным винтам на электрическом, гидравлическом или водородном двигателе.

«Мы разработали и изготавливаем прототип нашей ЛМ в масштабе 1:5 на пульте управления. На данный момент наш прототип уже ездит в режиме автомобиля и раскладывает лучи с воздушными винтами и двигателями. На январь 2025 года запланированы первые испытания его лётных возможностей. После того как все технологии будут отработаны, мы придадим ему внешний вид согласно разработанному дизайну», — рассказали в бюро.

Основная особенность аэромобиля в его складной конструкции. Винты находятся в спецотсеках по бокам машины, а при включении выдвигаются в стороны. При этом «ИФ-9» — четырёхколёсное транспортное средство, которое может ездить по обычным дорогам. Своим дизайном фантастический проект напоминает знаменитый DeLorean из кинофраншизы «Назад в будущее» после того, как тот был переделан.

Машина-дрон будет рассчитана на двух пассажиров, их кресла расположены посередине кузова, друг за другом. Для обеспечения безопасности автомобиль оборудуют катапультой для спасения — во внештатной ситуации крыша уходит вверх, капсула с людьми отделяется от остальной конструкции и опускается на землю на парашюте. Дата запуска модели в серийное производство не сообщалась.