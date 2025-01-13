В России ожидается снижение продаж новых легковых авто

В 2025 году продолжится снижение параллельного импорта автомобилей. По словам главы комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексея Калицева, в 2024 году он начался примерно во втором квартале.

«Параллельный импорт вообще сократится до уровня исключительно премиального и какого-то эксплозивного спроса. Единственное — его объём будет значительно ниже. По результатам 2024 года доля «параллелки» примерно была 10%, то есть сейчас минимум в два раза он может сократиться, а то и больше», — заявил Калицев на пресс-конференции.

Также в 2025 году ожидается снижение продаж новых автомобилей в России на 15% по сравнению с прошлым годом. Всего за прошлый год в старне продалось 1,47 млн новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, не учитывая альтернативные каналы поставок, что на 56% больше по сравнению с 2023 годом. Для сравнения, в 2016 году продажи достигли 1,43 млн автомобилей.