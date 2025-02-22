Китайский «Лисян» вспыхнул и полностью выгорел на МКАД из-за проводки
Внедорожник Lixiang загорелся на 41-м км МКАД из-за короткого замыкания
Китайский внедорожник Lixiang загорелся прямо во время движения на 41-м км МКАД. По предварительным данным, причина возгорания — короткое замыкание.
Китайский внедорожник загорелся на МКАД. Видео © Life.ru
Всё произошло примерно в 20:20 на Калужском шоссе. Водитель автомобиля Lixiang сначала заметил дым, выходящий из капота, а затем осознал, что машина горит. По предварительным данным, никто не пострадал.
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