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Регион
22 февраля, 18:45

Китайский «Лисян» вспыхнул и полностью выгорел на МКАД из-за проводки

Внедорожник Lixiang загорелся на 41-м км МКАД из-за короткого замыкания

Китайский внедорожник Lixiang загорелся прямо во время движения на 41-м км МКАД. По предварительным данным, причина возгорания — короткое замыкание.

Китайский внедорожник загорелся на МКАД. Видео © Life.ru

Всё произошло примерно в 20:20 на Калужском шоссе. Водитель автомобиля Lixiang сначала заметил дым, выходящий из капота, а затем осознал, что машина горит. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Life.ru

Александра Мышляева
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