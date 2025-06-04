Москву накроет аномальная жара с 7 по 10 июня

С 7 по 10 июня столичный регион ожидает аномально жаркая погода. В дневные часы температура воздуха может подниматься до +32°C, что значительно превышает климатическую норму для этого времени года. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Выпущено предупреждение об опасном явлении, оно заключается в том, что с 7 по 10 июня в Москве температура будет очень высокая. Это опасное явление, сильная жара 30-32 градуса», — сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

По данным метеоролога, 5-6 июня температурные рекорды ожидаются не только в центральных регионах, но и на Урале, где столбики термометров поднимутся до +30°С. Особенно экстремальные условия сложатся в Сибири — здесь в середине рабочей недели прогнозируется до +32°С, что значительно превышает климатическую норму.