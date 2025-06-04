Психиатры предупредили, что сильная жара может буквально сводить с ума

Эксперты психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева предупреждают о негативном влиянии аномальной жары на психическое здоровье. Как сообщается в официальном Telegram-канале медучреждения, высокие температуры могут вызывать стресс и целый комплекс психоэмоциональных нарушений.

«Некоторые специалисты считают, что экстремальная жара способна усиливать раздражительность, тревожность и даже провоцировать обострение психических расстройств. Когда тело перегревается, активизируется симпатическая нервная система, что приводит к увеличению выработки кортизола — гормона стресса. Это может вызывать повышенную нервозность и агрессию», — поясняют специалисты.

Жаркая погода существенно снижает когнитивные функции, приводя к проблемам с концентрацией внимания, замедлению реакции и сложностям в принятии решений. Тепловой стресс часто сопровождается апатией, эмоциональной истощённостью и общей вялостью. При этом в особой группе риска находятся люди, у которых уже есть расстройства психики, например депрессия, тревожные расстройства или шизофрения. Жара может усиливать симптомы и приводит к бессоннице, паническим атакам или усилению параноидальных мыслей.

Медики рекомендуют в жаркий период уделять особое внимание профилактическим мерам: соблюдать питьевой режим, избегать длительного пребывания на солнце и своевременно обращаться за помощью при ухудшении психического состояния. Для людей с хроническими психическими заболеваниями особенно важно продолжать плановую терапию и консультироваться с лечащим врачом при любых изменениях состояния.