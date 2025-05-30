Вот почему они умирают первыми: Если у вас такой питомец, немедленно спрячьте его от жары и солнца

Пока мы спасаемся от зноя кондиционерами и прохладными напитками, наши четвероногие друзья остаются беззащитными перед палящим солнцем и духотой квартир. Некоторые породы рискуют получить тепловой удар даже при обычной летней температуре. Рассказываем, кого из питомцев нужно особенно беречь в жару и как распознать первые признаки перегрева.

Питомцы и жара: Кто попадает в группу риска

Группа риска: питомцы, которые могут не пережить летнюю жару. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Не все питомцы одинаково переносят жару. Природа наградила некоторых животных особенностями, которые в летний зной превращаются из милых черт в серьёзную угрозу здоровью.

Плоскомордые — в зоне особого риска

Мопсы, бульдоги, пекинесы, персидские кошки — все эти милые создания с приплюснутыми мордочками попадают в группу повышенного риска. Укороченная лицевая часть черепа создаёт серьёзные проблемы с дыханием, которые многократно усиливаются в жаркую погоду. Когда собака не может нормально дышать, её организм не справляется с охлаждением — ведь животные регулируют температуру тела именно через дыхание.

Цвет имеет значение

Чёрные, коричневые и другие тёмные окрасы притягивают солнечные лучи как магнит. Представьте, каково это — носить чёрную футболку в тридцатиградусную жару, а теперь умножьте ощущения на десять. Именно так чувствуют себя питомцы с тёмной шерстью. Светлые животные переносят зной намного легче, поскольку их окрас отражает солнечные лучи вместо того, чтобы поглощать их.

Размер решает всё

Чихуа-хуа, йоркширские терьеры, карликовые породы кошек — все малыши особенно уязвимы перед высокими температурами. Их крошечные тела быстро нагреваются и медленно остывают. К тому же у мелких пород часто нарушена терморегуляция — природный механизм охлаждения работает не так эффективно, как у их крупных собратьев.

Как защитить питомца от перегрева в жару

Ветеринар назвала породы животных, наиболее уязвимых в жару: как помочь питомцам?. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ALEX_UGALEK

Простые правила ухода могут спасти жизнь вашему четвероногому другу. Главное — помнить, что профилактика всегда лучше лечения.

Вода — основа выживания

Миска с водой должна стоять в каждом углу дома, где бывает питомец. Но недостаточно просто поставить ёмкость и забыть о ней — вода должна быть прохладной и чистой. Грязная или тёплая жидкость не поможет животному охладиться, а может даже навредить. Меняйте воду несколько раз в день, особенно если она стоит на солнце или в душном помещении.

Колтуны — враг номер один

Многие хозяева не понимают, почему нужно регулярно вычёсывать питомца летом. Колтуны нарушают естественную вентиляцию кожи и создают эффект парника — под свалявшейся шерстью температура может быть на несколько градусов выше, чем снаружи. При этом организм животного теряет способность эффективно отдавать тепло, что многократно повышает риск перегрева.

Стрижка — не выход

Жара и домашние животные: почему нельзя налысо стричь собак и кошек летом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nejron Photo

Желание остричь собаку или кошку «под ноль» понятно, но ошибочно. Шерсть работает как естественный кондиционер: она помогает отводить лишнее тепло от тела животного в окружающий воздух. Лысая кожа, наоборот, быстро перегревается на солнце и может даже получить ожог. Лучше регулярно вычёсывать питомца, убирая отмершие волоски, но оставляя защитный слой.

Время прогулок имеет значение

Если вы не можете продержать ладонь на асфальте больше пяти секунд — не выводите собаку на прогулку. Раскалённое покрытие обжигает подушечки лап, а отражённое от него тепло создаёт дополнительную нагрузку на организм. Безопасное время для выгула — раннее утро до девяти часов и поздний вечер после семи. В остальные часы лучше ограничиться короткими выходами по нужде.

Как распознать перегрев у животного

Опасность перегрева: какие питомцы страдают от жары больше других. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Todorean-Gabriel

Умение вовремя заметить тревожные симптомы может спасти жизнь питомца. Перегрев развивается быстро, поэтому важно знать первые признаки опасности.

Тревожные симптомы перегрева

Здоровое животное активно даже в жару, хотя и менее подвижно, чем обычно. Если питомец вялый, плохо реагирует на ваш голос или команды, тяжело дышит с высунутым языком — это повод насторожиться. Обращайте внимание на координацию движений: животное в состоянии перегрева может пошатываться или даже падать. На ощупь тело становится очень горячим, особенно в области головы и спины.

Цвет слизистых — важный индикатор

У здорового животного слизистые оболочки рта имеют нежно-розовый цвет. При перегреве они становятся ярко-красными или даже малиновыми — это признак того, что кровеносная система работает на пределе возможностей. Если заметили такие изменения, действовать нужно немедленно, каждая минута может оказаться решающей.

Первая помощь при перегреве

Летняя жара для животных: как спасти своего питомца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sophiecat

Если питомец пострадал от жары, действовать нужно быстро, но грамотно. Неправильная помощь может навредить ещё больше, чем само перегревание. Если животное пострадало от жары, главное — не паниковать и действовать правильно. Создайте движение воздуха любыми способами: веером, феном в режиме холодного воздуха, даже обычной газетой. Предложите попить, но только если питомец в сознании и может глотать. Смочите прохладной водой голову, лапы, подмышечные впадины — места, где кровеносные сосуды расположены близко к поверхности кожи.

Ледяная вода — табу

Желание окатить перегревшееся животное ледяной водой естественно, но крайне опасно. Резкое охлаждение вызывает спазм сосудов и создаёт колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Вместо облегчения вы можете спровоцировать сердечный приступ. Используйте только слегка прохладную воду — она должна быть холоднее температуры тела животного, но не ледяной.