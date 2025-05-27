Эти 6 пород собак можно завести даже в самой крошечной квартире — они не доставят хлопот

Мечтаете о четвероногом друге, но живёте в малогабаритке? Многие отказываются от собаки, думая, что псу обязательно нужен двор и много места. На самом деле существуют породы, которые прекрасно чувствуют себя в квартире и даже предпочитают домашний уют дворовой жизни. Мы разобрались, какие собаки станут идеальными компаньонами для городских жителей.

Французский бульдог — диванный философ с харизмой

Французский бульдог: породы, которые не будут мешать соседям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Эти коренастые красавцы с приплюснутыми мордочками созданы для квартирной жизни. Французы обожают валяться на диване рядом с хозяином, изредка прерываясь на неспешную прогулку. Их особенность — короткая морда — делает интенсивные физические нагрузки не только ненужными, но и вредными. Француз предпочтёт часовую прогулку по парку многочасовому бегу. Единственный минус — они храпят почти как люди, зато никогда не устроят погром в квартире от скуки.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — аристократ с золотым характером

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель: 6 пород, которые не доставят хлопот в малогабаритке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Эта порода словно создана для того, чтобы быть идеальным домашним питомцем. Кавалеры невероятно деликатны, тихи и подстраиваются под ритм жизни хозяина. Хотите активную прогулку — пёс с радостью составит компанию. Планируете ленивый вечер перед телевизором — собака устроится рядом и будет мирно дремать. Их шелковистая шерсть практически не линяет, а размер позволяет легко переносить питомца в сумке, если понадобится.

Мопс — комедиант в собачьей шкуре

Мопс: лучшие породы для городской жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / charnsitr

Мопсы — настоящие клоуны собачьего мира. Они умеют развеселить хозяина одним своим видом и обладают удивительной способностью чувствовать настроение человека. В квартире мопс ведёт себя как воспитанный гость — не грызё мебель, не лает без причины, спокойно переносит одиночество. Правда, эти обаяшки склонны к полноте, поэтому важно контролировать питание и обеспечивать регулярные, но неизнурительные прогулки.

Ши-тцу — живая игрушка с характером императора

Ши-тцу: как выбрать питомца для жизни в городских условиях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie

Название породы переводится как «львёнок», и это очень точно отражает характер этих пушистых малышей. Ши-тцу веками жили во дворцах китайских императоров, поэтому квартирная жизнь у них в крови. Они горды, но лишены заносчивости, игривы, но знают меру. Длинная шерсть требует регулярного ухода, зато линяют ши-тцу минимально. Особенно хороши для семей с детьми — терпеливы и ласковы.

Бостон-терьер — джентльмен в смокинге

Бостон-терьер: спокойные и неприхотливые питомцы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Akifyeva S

Окрас бостонов напоминает мужской смокинг, а характер полностью соответствует элегантному внешнему виду. Это интеллигентные, уравновешенные собаки, которые прекрасно понимают правила квартирной жизни. Бостоны не склонны к деструктивному поведению, редко лают, легко поддаются дрессировке. Их короткая шерсть почти не требует ухода, а умеренная активность позволяет ограничиться парой прогулок в день.

Пекинес — императорская особа в миниатюре

Пекинес: какие породы подходят для жизни в многоэтажке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / T.Den_Team

Пекинесы — порода с тысячелетней историей, выведенная специально для жизни в покоях китайских императоров. Эти пушистые аристократы обожают комфорт и не нуждаются в активных физических нагрузках. Пекинес может часами лежать на своей подушке, наблюдая за происходящим вокруг с видом мудрого философа. Они очень привязаны к хозяевам, но при этом довольно независимы и не требуют постоянного внимания.

Секреты комфортной жизни с собакой в квартире

Успех совместной жизни зависит не только от выбранной породы, но и от правильной организации пространства. Собаке нужен свой уголок — место, где она может отдохнуть и побыть в покое. Регулярный выгул важен для всех пород, даже самых спокойных. Помните — физическая активность на улице нужна не только для справления нужды, но и для социализации, получения новых впечатлений и поддержания здоровья.