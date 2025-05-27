Эти 6 пород собак можно завести даже в самой крошечной квартире — они не доставят хлопот
Живёте в крошечной квартире, но мечтаете о собаке? Life.ru рассказывает о шести породах, которые прекрасно чувствуют себя в малогабаритках.
Комнатные собаки: 6 пород, которые созданы для квартирной жизни. Обложка © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot, Cavan-Images, New Africa
Мечтаете о четвероногом друге, но живёте в малогабаритке? Многие отказываются от собаки, думая, что псу обязательно нужен двор и много места. На самом деле существуют породы, которые прекрасно чувствуют себя в квартире и даже предпочитают домашний уют дворовой жизни. Мы разобрались, какие собаки станут идеальными компаньонами для городских жителей.
Французский бульдог — диванный философ с харизмой
Французский бульдог: породы, которые не будут мешать соседям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios
Эти коренастые красавцы с приплюснутыми мордочками созданы для квартирной жизни. Французы обожают валяться на диване рядом с хозяином, изредка прерываясь на неспешную прогулку. Их особенность — короткая морда — делает интенсивные физические нагрузки не только ненужными, но и вредными. Француз предпочтёт часовую прогулку по парку многочасовому бегу. Единственный минус — они храпят почти как люди, зато никогда не устроят погром в квартире от скуки.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — аристократ с золотым характером
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель: 6 пород, которые не доставят хлопот в малогабаритке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot
Эта порода словно создана для того, чтобы быть идеальным домашним питомцем. Кавалеры невероятно деликатны, тихи и подстраиваются под ритм жизни хозяина. Хотите активную прогулку — пёс с радостью составит компанию. Планируете ленивый вечер перед телевизором — собака устроится рядом и будет мирно дремать. Их шелковистая шерсть практически не линяет, а размер позволяет легко переносить питомца в сумке, если понадобится.
Мопс — комедиант в собачьей шкуре
Мопс: лучшие породы для городской жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / charnsitr
Мопсы — настоящие клоуны собачьего мира. Они умеют развеселить хозяина одним своим видом и обладают удивительной способностью чувствовать настроение человека. В квартире мопс ведёт себя как воспитанный гость — не грызё мебель, не лает без причины, спокойно переносит одиночество. Правда, эти обаяшки склонны к полноте, поэтому важно контролировать питание и обеспечивать регулярные, но неизнурительные прогулки.
Ши-тцу — живая игрушка с характером императора
Ши-тцу: как выбрать питомца для жизни в городских условиях. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ChocoPie
Название породы переводится как «львёнок», и это очень точно отражает характер этих пушистых малышей. Ши-тцу веками жили во дворцах китайских императоров, поэтому квартирная жизнь у них в крови. Они горды, но лишены заносчивости, игривы, но знают меру. Длинная шерсть требует регулярного ухода, зато линяют ши-тцу минимально. Особенно хороши для семей с детьми — терпеливы и ласковы.
Бостон-терьер — джентльмен в смокинге
Бостон-терьер: спокойные и неприхотливые питомцы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Akifyeva S
Окрас бостонов напоминает мужской смокинг, а характер полностью соответствует элегантному внешнему виду. Это интеллигентные, уравновешенные собаки, которые прекрасно понимают правила квартирной жизни. Бостоны не склонны к деструктивному поведению, редко лают, легко поддаются дрессировке. Их короткая шерсть почти не требует ухода, а умеренная активность позволяет ограничиться парой прогулок в день.
Пекинес — императорская особа в миниатюре
Пекинес: какие породы подходят для жизни в многоэтажке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / T.Den_Team
Пекинесы — порода с тысячелетней историей, выведенная специально для жизни в покоях китайских императоров. Эти пушистые аристократы обожают комфорт и не нуждаются в активных физических нагрузках. Пекинес может часами лежать на своей подушке, наблюдая за происходящим вокруг с видом мудрого философа. Они очень привязаны к хозяевам, но при этом довольно независимы и не требуют постоянного внимания.
Секреты комфортной жизни с собакой в квартире
Успех совместной жизни зависит не только от выбранной породы, но и от правильной организации пространства. Собаке нужен свой уголок — место, где она может отдохнуть и побыть в покое. Регулярный выгул важен для всех пород, даже самых спокойных. Помните — физическая активность на улице нужна не только для справления нужды, но и для социализации, получения новых впечатлений и поддержания здоровья.
Не забывайте о том, что любая собака — живое существо со своими потребностями и характером. Даже самая спокойная порода может принести хлопоты, если не уделять питомцу достаточно внимания. Зато взамен вы получите преданного друга, который сделает вашу квартиру по-настоящему домашней и уютной. Ведь дом — это не размер жилплощади, а то тепло, которое создают живущие в нём существа. А ранее Life.ru подробно рассказывал всё о породе корги.